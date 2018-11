La rottura tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini fa ancora discutere. Al punto che il vicepremier, che ultimamente ha glissato tutte le domande sulla sua vita privata, si è visto costretto a chiedere di lasciare in pace la ex. È successo durante l’ultima intervista da Barbara D’Urso. Carmelita ha colto la palla al balzo dopo che il ministro ha detto a Lilli Gruber di rispondere alle domande sulla sua sfera sentimentale solo quando è lei a fargliele. Quindi ne ha approfittato e a Pomeriggio Cinque ha chiesto a Salvini news sulla relazione con la Isoardi.

E lui, con il sorriso sulle labbra, ha chiarito di non essere tornato insieme alla conduttrice de La prova del cuoco. Nessun ritorno di fiamma, quindi, come confermato dal diretto interessato. “Tu lo sai quanto io sia geloso della mia vita privata – ha detto Salvini alla D’Urso - Sono single, però chiedo ai giornalisti di lasciare in pace me e farmi fare il ministro e di lasciare in pace Elisa che conduce La Prova del Cuoco e lo fa benissimo”. (Continua dopo la foto)



Argomenti chiuso, quindi. Salvini e la Isoardi si sono lasciati definitivamente. Eppure molti erano convinti che i due fossero di nuovo una coppia dopo quelle foto che hanno fatto subito il giro della rete. Foto che immortalavano i due ex vicini, seduti allo stesso tavolo, sorridenti e complici a una cena di gala a Roma. Si è subito pensato a un riavvicinamento ma, evidentemente, non è avvenuto. I più sentimentali, poi, avevano un altro dettaglio quando la Isoardi ha salutato il suo amato gatto Otello sui social.

Elisa ha dedicato al micio scomparso una bellissima foto in cui appare seduto su un tetto in una giornata di sole in montagna. "Ciao gatto delle nevi - ha scritto Elisa - lassù salterai sui tetti #otello #love", aveva scritto. Salvini non aveva lasciato alcun commento sotto al post ma si è notato che nelle stesse ore in cui la conduttrice ufficializzava la morte di Otello lui pubblicava sul suo profilo Instagram diversi scatti di gatti. Casualità, ci si è chiesti? Le parole del ministro a Pomeriggio Cinque, però, dovrebbero aver spazzato via ogni dubbio.

Visualizza questo post su Instagram Sforbiciata mattutina ✂️✂️✂️✂️ #agranderichiesta Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi) in data: Nov 28, 2018 at 12:37 PST

Visualizza questo post su Instagram Vi aspettiamo a #laprovadelcuoco ora! Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi) in data: Nov 29, 2018 at 2:28 PST





La Isoardi, che continua a condurre La prova del cuoco, nel frattempo si è regalata un nuovo look. A poche ore dalla puntata di mercoledì, si è mostrata su Instagram mentre l'hairstylist le tagliava i capelli. "Sforbiciata mattutina", ha scritto con tanto di hashtag #agranderichiesta, forse perché molti le avevano consigliato di rivoluzionare il suo aspetto. Ma chi si aspettava un grosso cambiamento sarà rimasto deluso. Appena apparsa in video, ci si è accorti che in realtà aveva accorciato la chioma solo di qualche centimetro, facendola arrivare appena sotto le spalle e l'ha portata leggermente ondulata sulle punte. Una modifica leggera che, però, i fan hanno apprezzato.

