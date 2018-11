Prima o poi doveva succedere che al GF Vip qualcuno perdesse la pazienza. Non ci si aspettava, però, che il primo ad andare fuori dai gangheri fosse proprio il sempre serafico Walter Nudo. Garbatissimo, disponibile con tutti, riflessivo e calmo. Quasi impassibile. Come nell’ultima diretta, quando Ilary Blasi ha fatto, a lui e agli altri concorrenti finiti in nomination, un tranello. Al momento della prima eliminazione, infatti, la conduttrice, dopo aver separato Walter, Martina Hamdy e Stefano Sala, gli ha fatto credere di essere stati eliminati.

Una reazione strepitosa, quella di Walter, quando Ilary gli ha comunicato il (finto) verdetto: ha risposto semplicemente "grazie", accettando senza aggiungere altro la decisione del pubblico. E questo è solo uno dei tanti episodi in cui l'ex modello ha dimostrato di non uscire mai fuori dalle righe. Che dire, altro esempio, di tutti i baci e le avances della Marchesa? E vogliamo ricordare il siparietto trash con Francesca Cipriani?



"Ti seguo da un mese e mezzo tutti i giorni – le ha detto la bombastica ex Pupa - anche quando sei scivolato l’altro giorno col piatto in mano. Sei una bella persona, hai una bella anima, abbiamo molte affinità e cose in comune". E poi ha continuato con i complimenti. Walter, seppur imbarazzato, non si è scomposto – salvo ammettere e chiedere scusa per l’occhio che gli cadeva di continuo sul suo décolleté – e non si è nemmeno lasciato andare alla richiesta del bacio da parte di Ilary.

Quello che è accaduto l’altra notte in Casa, però, gli ha davvero fatto saltare i nervi. Una furia. Mai visto e sentito così. Esasperato per i continui rumori fino a tardi degli altri coinquilini che gli impediscono di dormire, ha ‘sbroccato’: "C'ho messo due ore ad addormentarmi. Ridevate, facevate... Ragazzi son due mesi, se la gente sta dormendo...". Ma è stata la giustificazione che gli ha dato Silvia Provvedi a farlo esplodere del tutto.

"Ridevamo perché tu hai scoreggiato dentro a letto!", gli ha risposto. A quel punto, dopo questo ‘affronto’, la reazione furiosa di Walter: "Ca*** son due mesi. Cioè si sta dormendo. Questa non è casa tua e non è casa mia. Quando si dorme, si dorme. Son due ca*** di mesi che non dormo, sono andato anche fuori, ma come ca*** ve lo devo dire? Non vi rompo i co***, non vi dico niente, ca*** almeno vi dico lasciatemi dormire, che ca*** devo dirvi ancora? Vi devo pagare? Che ca*** devo fare?”.

