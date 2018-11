A ''La Repubblica delle Donne'' va in scena un lato b. Proprio così, una delle ospiti del programma interamente dedicato all'universo femminile e alle donne, ideato e vissuto con lo stie scanzonato che da sempre contraddistingue il conduttore Piero Chiambretti, ha mostrato con nonchalance le natiche in televisione.

Il blocco è interamente incentrato sul tema della provocazione, con Piero Chiambretti come sempre chiamato ad interpretare con abilità e ironia il ruolo del finto censore spiazzato dagli eventi. In studio c'è anche Alessandra Cantini, la controversa scrittrice, attrice, che sui social network provoca con le sue frasi controcorrente sul mondo delle donne (da mesi porta avanti la campagna anti-femminista in opposizione al movimento Me Too). (Continua a leggere dopo la foto)



Dopo aver rilanciato qualche sua citazione estratta dal libro “Sacro Maschio” e aver battibeccato in studio con la giornalista e conduttrice Alda D’Eusanio e la giornalista e scrittrice Francesca Barra, è arrivato l’invito provocatorio di Iva Zanicchi, che ha stuzzicato la giovane sulla questione dell’intimo. “Non indossi le mutande? Se sei davvero una donna coraggiosa, voglio vedere”, ha detto l'aquila di Ligonchio rivolgendosi alla scrittrice. A questo punto la Cantini si è alzata e, spalle al pubblico, ha tirato su la gonna e mostrato il lato B.

Piero Chiambretti, spiazzato dal fuori programma, prova a coprire il lato b della scrittrice ma ormai il danno è fatto. “Mi fanno chiudere, è una scena orribile, mi dissocio da Iva Zanicchi”, afferma il conduttore imbarazzato. Ma chi è Alessandra Cantini? Ha 26 anni, parla cinque lingue, si è laureata in scienza politiche con specializzazione in relazioni internazionali, ha recitato nel film “La prima cosa bella” diretto da Paolo Virzì nel 2010, è stata candidata nella lista di Forza Italia alle ultime elezioni regionali.

Alessandra Cantini ha aperto un blog intitolato “The Venusians” in cui si schiera apertamente contro le posizioni femministe. È balzata alle cronache per una sua intervista rilasciata al programma di Radio 24 “La zanzara” condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo in cui diceva la sua sul caso molestie che ha investito il mondo di Hollywood e su quello che definiva un "nuovo femminismo che sta portando gli uomini a vivere sotto il terrore".

