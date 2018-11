Durante la puntata del Maurizio Costanzo Show, andata in onda mercoledì 28 novembre, Federica Panicucci ha vissuto un momento davvero particolare ed emozionante. La conduttrice, infatti, ha fatto un bilancio della sua vita e della sua carriera. Ma l'emozione le ha giocato un brutto scherzo e a un certo punto Federica è scoppiata in lacrime davanti a tutti. Il motivo? La conduttrice aveva dichiarato che ha fatto la vita che aveva sempre desiderato.

A quel punto Costanzo le ha domandato: "Ma è la stessa vita che raccontavi a tua nonna Chiarina?". Da qui la commozione: la Panicucci si è bloccata e non è riuscita a rispondere, chiedendo dapprima un bicchiere d'acqua e poi facendosi distrarre dal comico Dado. "Hai nominato una nonna speciale", ha spiegato Federica. “Adesso mi hai fatto commuovere, datemi un po’ d’acqua. Maurizio, ma si può?”. Costanzo ci ha scherzato su dicendo: “Ho capito ma è tua nonna, mica è colpa mia”. (Continua a leggere dopo la foto)



Filippo Bisciglia, ospite della puntata insieme a Emma ha chiesto alla conduttrice di parlare della nonna: “Noi quello volevamo, perché vedere la Panicucci così emozionata è bello. Non l’abbiamo mai vista così, quindi ci piacerebbe conoscere qualcosa di più di nonna”. A quel punto, visto che Federica era particolarmente provata dall'emozione, Costanzo ha cercato invano di rimediare, chiedendole del programma condotto al fianco di Enzo Tortora nel 1987. Alla fine la risposta non è arrivata, ma dalla reazione della conduttrice di ''Mattino Cinque'' si può dire che il rapporto tra le due fosse molto forte.

Prossimi impegni di Federica Panicucci: Federica Panicucci al timone de Capodanno. Quattro emittenti di RadioMediaset – Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, oltre a Radio Norba – coinvolte nel progetto. Il secondo anno consecutivo di Capodanno in Musica, in diretta su Canale 5 e in contemporanea sulle radio, accende i motori lunedì 31 dicembre dalle 21. Ma intanto si scalda: Luca Carboni, Riccardo Fogli e Roby Facchinetti, Ron, Tiromancino, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Benji & Fede, Irama, Annalisa, Elodie, Elettra Lamborghini, Guè Pequeno e Fabio Rovazzi si alterneranno sul palco. Una scelta chiara, eterogenea, per cercare di accontentare tutti i palati generazionali.

La scorsa settimana Federica Panicucci è stata fortemente attaccata e criticata da Fabrizio Corona. Ospite del programma #CR4 – La Repubblica delle Donne lo show condotto da Piero Chiambretti, l'ex paparazzo dei vip si è letteralmente scagliato contro la conduttrice definendola una conduttrice con “scarsa professionalità” e “importanti carenze“. “Sono il primo ad avere portato la cronaca in televisione, ma loro la fanno malissimo. Ci sono persone che invitano in studio che non hanno studiato, poco preparate” ha detto Corona.

