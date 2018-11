Se non ci fosse bisognerebbe inventarla Vanessa Incontrada: bella, brava, simpatica, genuina e con un sorriso inconfondibile. Attrice, ma anche conduttrice, tra le più amate dal pubblico e non solo quello maschile. Pure le donne l’adorano. Il 24 novembre scorso ha spento 40 candeline e qualche giorno si è raccontata a Domenica In. Lì, nel salotto di Mara Venier, Vanessa ha raccontato di aver vissuto un periodo difficile quando gli haters l'hanno bersagliata di critiche e insulti per qualche chilo in più. Oggi è un capitolo chiuso per lei, che ha saputo scrollare le spalle e andare avanti, ma ricorda ancora quei momenti con amarezza.

"Viviamo in un mondo cretino per alcuni aspetti – ha detto - Non puoi piacere a tutti sicuramente, però sentir parlare sempre dell'aspetto fisico mi stanca. La cellulite ce l'ho, le smagliature pure, ma che devo fare? Siamo donne, fa parte della vita avere periodi in cui ci si sente meglio e periodi in cui si sta peggio. Alla fine bisogna accettarsi. Questo non vuol dire che non mi prendo cura di me".



Senza contare che quelle critiche feroci sono arrivate in un momento molto delicato per l’attrice: "Non me l'aspettavo - ha spiegato - Questi insulti mi hanno fatto male perché durante la gravidanza ho avuto delle problematiche serie e mangiavo di più. Se fra un anno perdo venti chili mi diranno che sono depressa, ho un amante e mi sono lasciata con mio marito. Se non ti piaccio cambi canale e vai a vedere un'altra foto".

Uno sfogo, questo della Incontrada, che è stato accolto con un forte applauso del pubblico di Domenica In. Spazio anche all’ironia, però. Dopo quei ricordi dolorosi, l’attrice ha confessato: "Ho un problema con i baffi, mi sudano ed è una cosa imbarazzante". Pochi giorni prima dell’ospitata da Mara Venier, Vanessa ha compiuto 40 anni. Festeggiamenti in grande? Party da urlo con amici vip e familiari? Non è dato saperlo, ma è certo che sui social ha celebrato questo traguardo in modo originale, alternativo.





Vanessa si è mostrata ai suoi follower di Instagram (che sono più di un milione) completamente struccata e in tuta da ginnastica. Insomma, in versione acqua e sapone. Si è lasciata immortalare senza make up, coi capelli un po’ spettinati mentre è seduta su una panchina. Indossa una tuta sportiva con una maxi felpa nera, pantaloni acetati Kappa e sneakers abbinate. “Al tempo non si può mentire. Oggi compio 40 anni”, ha scritto nella didascalia, a dimostrazione del fatto che non ha alcuna intenzione di nascondere la sua età. Beh, è bellissima anche con questo ‘look casalingo’ e i fan, che hanno accolto lo scatto con like e commenti infiniti, non hanno mancato di ricordarglielo.

