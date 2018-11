Ilary Blasi, ‘trasformazione’ nel giro di ventiquattro ore. Lunedì sera, 26 novembre 2018, ha di nuovo lasciato tutto il pubblico del Grande Fratello Vip senza parole con il suo look. Tredicesima puntata del reality con un ‘taglio’ radicale: si è presentata in studio con i capelli cortissimi e biondo platino, con frangia e ciuffi sfilati. L’abito? Un longdress giromanica a effetto nudo color cipria firmato Cividini, con una parte superiore in tessuto trasparente dal mezzo collo morbido tutto ricoperto con cristalli Swarovski tono su tono. Sotto il vestito brillante, un tubino lingerie con bretelle sottili.

Molto, molto sexy l’outfit che ha poi completato con un paio di décolleté abbinate e con altissimi tacchi a spillo griffati Casadei e un maxi orecchino prendente con cristalli luminosi. Ovviamente in rete non sono mancati commenti di ogni tipo, dai complimenti alle critiche feroci fino ai paragoni più comici. Come quelli con Steffi Forrester di Beautiful e Katy Perry. (Continua dopo la foto)



Nemmeno il tempo di chiedersi che cosa architetterà per la prossima puntata, quella della semifinale, che eccola, il giorno successivo, ma in tutt’altro ruolo. E look. La sera di martedì 27 c’era tutta la famiglia Totti al gran completo allo stadio Olimpico. Un’occasione più che speciale: festeggiare il Capitano, Francesco, con la consegna della maglia speciale che celebra il suo ingresso ufficiale nella “Hall of Fame” della Roma. Era emozionatissimo, l’ex numero 10 quando ha ricevuto la maglia da due ‘mostri sacri’ della storia giallorossa, Bruno Conti e Paulo Roberto Falcao.

“È un giorno significativo e importante essendo romano, romanista, capitano, è stato un privilegio - ha detto con le lacrime agli occhi - È una cosa difficile da descrivere, davanti a questo pubblico è sempre emozionante. La cosa più bella è rimanere uniti, sono tutti fratelli e sorelle per me. Loro sono nella mia Hall of Fame”. Ovazione (ovvia) di tutto lo stadio a parte, occhi e flash anche per la moglie Ilary, che ha poi posato con lui insieme ai figli Christian e Chanel.

La conduttrice ha lasciato nel camerino le parrucche e allo stadio si è mostrata coi capelli al naturale, dimostrando ancora una volta di averli ancora lunghi e di non aver rivoluzionato il suo taglio. E poi il look, decisamente più comodo: gli abiti glamour e scollati sono rimasti nell’armadio, ma Ilary non ha rinunciato a essere alla moda. Ha infatti indossato il cappotto must have della stagione, il cosiddetto Teddy Bear marrone firmato Max Mara. Si tratta di un modello oversize ispirato agli anni '80 realizzato con pelliccia riccia che fa pensare agli orsetti di peluche dei bambini. È amatissimo dalle star e, evidentemente, Ilary non fa eccezione.

Dietro le quinte del potere Business.it

Isabel Totti è cresciuta: eccola insieme a mamma Ilary Blasi