Il ruolo che le è stato assegnato sembra ritagliato apposta per lei. Gaia Girace, la giovanissima attrice scelta per interpretare Lila Cerullo da adolescente nella serie di Rai 1 tratta da “L’Amica Geniale” di Elena Ferrante, è molto simile a come milioni di lettori hanno immaginato il personaggio leggendo il romanzo. Come richiesto da Elena Ferrante, la ragazza non è un’attrice professionista e il suo primo lavoro è stata proprio la fiction di Rai Uno.

Come le altre ragazze che hanno avuto una parte ne’’L’amica geniale”, anche Gaia ha dovuto sostenere moltissimi provini, durati quasi un anno. Ma gli sforzi hanno sono serviti, perché la giovane è riuscita a ottenere la parte di una delle protagoniste Lila Cerullo da adolescente. La scelta è ricaduta Gaia anche per l’impressionante somiglianza con Ludovica Nasti, l’attrice 12enne che, invece, veste i panni di Lila Cerullo da bambina. La giovane attrice, durante la presentazione della serie, ha parlato del ruolo di Lila Cerullo. (Continua a leggere dopo la foto)



‘’Il mio personaggio è molto complesso. Apparentemente può sembrare forte e anche cattivo, ma in realtà è fragile e insicuro. E io mi sono innamorata proprio di questi aspetti’’, ha detto la giovane attrice. La giovane attrice studia recitazione da circa due anni, ma è cresciuta nella scuola di cinema “La Ribalta” di Marianna De Martino. Proprio nella sede napoletana della scuola ha sostenuto il suo primo provino per la fiction, spostandosi poi a Roma per il resto dei casting. Molto importante per la formazione della giovane è stato partecipare, ogni settimana, ad alcuni incontri di gruppo con Francesco Campanile, che ha contribuito a formare le sue conoscenze cinematografiche.

Gaia Girace è nata nel 2004 a Vico Equense, in provincia di Napoli, è alta circa un metro e settanta centimetri e pesa circa 55 chili. Maestro e punto di riferimento di Gaia è stato Francesco Campanile. Grazie alla sua bravura e all'energia che le ha trasmesso il gruppo di amici con cui condivideva l'esperienza di cinema ogni sabato, presso la sede di Castellammare di Stabia, Gaia ha cominciato il suo percorso con grande determinazione.

La serie televisiva, ambientata in una Napoli degli anni Cinquanta tanto affascinante quanto pericolosa, racconta dell’amicizia tra due bambine Elena Greco e Raaella Cerullo. La storia percorre tutta la vita delle due donne dall’infanzia fino no alla scomparsa di Lila, ormai anziana. Gaia Gicare è Lila da adolescente. La fiction viene trasmessa in contemporanea in Italia e negli Stati Uniti d’America.

