Prima della messa in onda l’hashtag #LAmicaGeniale era trend topic di Twitter da ore e il giorno successivo alla prima puntata è arrivata la conferma dai dati di ascolto: ‘L’Amica Geniale’, l’attesissima serie in 8 episodi di Raiuno tratta dall'omonimo bestseller di Elena Ferrante, è un successone. Elisa Del Genio e Ludovica Nasti, ovvero Lenù e Lila, le due giovani protagoniste, hanno incollato alla tv oltre 7 milioni di telespettatori per il 29,3 di share. Un debutto coi fiocchi per la serie-evento che è iniziata martedì 27 novembre 2018 su Raiuno. Non si parla che de ‘L’Amica Geniale’ adesso.

Brave, bravissime le piccole protagoniste, ma il merito è ovviamente anche di tutti gli altri attori coinvolti, del regista Saverio Costanzo, ovvero il figlio del giornalista Maurizio e della scrittrice Flaminia Morandi, che ha firmato soggetto e sceneggiatura proprio con la Ferrante, Francesco Piccolo e Laura Paolucci. A proposito di regia, quanto ne sapete del figlio di Costanzo, che ha firmato quello che è già stato definito un capolavoro? (Continua dopo la foto)



Saverio Costanzo è nato a Roma nel 1975 e dopo aver conseguito una laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza ha iniziato a muovere i primi passi come sceneggiatore e conduttore radiofonico. Per un periodo di tempo ha vissuto a New York, dove si è cimentato nei documentari, poi si è affermato come regista ottenendo diversi riconoscimenti. Nel 2004 Costanzo ha vinto il Pardo D'Oro al Locarno Festival, l’anno successivo il David di Donatello e il Nastro D'Argento ed è stato insignito anche del Premio Flaiano come migliore sceneggiature per il film In memoria di me.

Ed è proprio il film ispirato al romanzo Lacrime impure di Furio Monicelli ad avergli aperto le porte del mondo del cinema. Successivamente ha infatti firmato la regia di altri due capolavori: "Private" e "La solitudine dei numeri primi", l'omonimo romanzo scritto da Paolo Giordano e alla serie In Treatment, interpretata da Sergio Castellitto. Costanzo è stato sposato con la conduttrice ed ex Iena, Sabrina Nobile, con la quale nel 2007 ha avuto due gemelli ma dopo pochi anni la loro relazione è finita.

Oggi è legato all’attrice 39enne Alba Rohrwacher che, per la cronaca, è la voce narrante de ‘L’Amica Geniale’. Ma la compagna di Costanzo è nota al grande pubblico per aver recitato in numerose pellicole di successo accanto a nomi di spicco del panorama cinematografico, come Elio Germano e Riccardo Scamarcio in "Mio fratello è figlio unico" e con Margherita Buy e Antonio Albanese nel film "Giorni e Nuvole" di Silvio Soldini, che le ha valso il David di Donatello come migliore attrice non protagonista.

