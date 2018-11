La puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 27 novembre è stata particolarmente intensa, con protagonisti assoluti Sossio Aruta e la sua ex fidanzata Ursula Bennardo. Ampio spazio dedicato ad Armando e Ursula. Il cavaliere ha recriminato alla dama di essere ancora innamorata di Sossio, e decide di farsi da parte. Ursula ha ammesso di aver sentito e rivisto l'ex calciatore pugliese e di non essere rimasta indifferente.

Così Sossio entra in studio e si dichiara nuovamente alla sua ex fidanzata. Quest'estate i due hanno partecipato all'edizione vip di ''Temptation Island" e a fine percorso, per via del comportamento di Aruta con una delle tentatrici, Ursula ha deciso di uscire da sola. La coppia è tornata a Uomini e Donne, dove tutto è iniziato ma non sono mai riusciti a ricucire quel rapporto che avevano instaurato prima della partecipazione al reality show delle tentazioni. (Continua a leggere dopo la foto)



Un Sossio così nessuno lo aveva mai visto. Il cavaliere si è seduto di fronte alla dama e ha confessato in lacrime. “La colpa è solo mia... Ho perso la testa per te... ono pronto a dimostrarti che voglio cambiare, voglio fare una famiglia con te”, sono state le parole che Sossio Aruta ha rivolto a Ursula Bennardo. Quindi ha preso una decisione che ha spiazzato tutti: “Maria, io lascio il programma perché ho occhi solo per lei. - ha detto l'ex calciatore lasciando tutti senza parole - Sono innamorato di te Ursula, hai capito? Io voglio darti il tempo e voglio portarti via da qua. Sono disposto a tutto...''.

Parole importanti che hanno toccato Ursula, emozionata anche se ancora molto frenata nei suoi confronti. ''Sono qui perché voglio vivere la favola un'altra volta con te, sono innamorato perso. Non ho cambiato idea, voglio avere una famiglia con te e quella bambina che volevamo. Ti chiedo di darmi un'altra possibilità. Ti voglio vedere e voglio avere l'esclusiva perché non ti posso più condividere con un'altra persona. Se tu non me la dai io abbandono il programma", ha ribadito il cavaliere a Maria De Filippi.

Dopo quelle parole, anche Ursula si è sciolta in lacrime: "Devo capire cosa provo per te" ha commentato. Poi la dama ha attaccato Armando: “Nel mio momento con Sossio hai detto cose che avresti dovuto evitare. Hai messo del pepe inutilmente. Non me lo sarei mai aspettato da te”. Invece, commentando l’accaduto, Gianni Sperti – altro opinionista del programma – è sembrato molto colpito da Sossio Aruta e dalle sue parole: “Io sono ancora scosso da Sossio. Non l’ho mai visto così per nessuna donna…”.

