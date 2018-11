Mara Venier è finita nei guai. Tutta colpa di quanto accaduto durante l’ultima puntata di Domenica In andata in onda domenica 25 novembre 2018. Una puntata che ha consacrato il successo della trasmissione condotta dalla presentatrice veneziana che ha battuto la concorrenza aggiudicandosi il migliore share della giornata.

Tra gli ospiti di Mara Venier Renato Zero e Vanessa Incontrada (che ha detto davanti a tutti e senza problemi di avere cellulite e smagliature). Nonostante il successo, però, Mara Venier ha ricevuto delle gravissime accuse. E ora è al centro di una bufera politica. Ma qual è il motivo? Come tutti saprete, domenica 25 novembre era la giornata contro la violenza sulle donne e, in televisione, molti presentatori hanno mandato in onda testimonianze o video per affrontare l’argomento. Ma se tutti hanno cercato di dare molta rilevanza all’argomento, la Venier non lo ha fatto. Anzi, ha proprio sottovalutato la questione. Continua a leggere dopo la foto

Nell’occhio del ciclone è finita la mancata intervista della madre di Sara di Pietrantonio, la ragazza uccisa a Roma nel 2016 dal suo compagno, che è stata sostituita dall’intervista a Renato Zero. Secondo alcune voci, la Venier non avrebbe aderito alla campagna pubblicitaria ‘Non è normale che sia normale’ promossa da Mara Carfagna. Cosa che invece hanno fatto tutti gli altri, prima tra tutti Barbara D’Urso, la sua diretta concorrente. Continua a leggere dopo la foto

Per questa ragione la deputata Pina Pacierno ha voluto lanciare un messaggio alla presentatrice di Domenica In, ricordandole che spesso le violenze avvengono dietro le mura domestiche proprio dove entra la TV. “Come è possibile che in uno dei programmi di punta della rete ammiraglia dove conduce una donna, nel giorno dedicato alla violenza contro le donne, metta su un siparietto per prendere in giro chi è stato vittima di violenza”, ha scritto il collega del Pd Camillo D’Alessandro. Continua a leggere dopo la foto

E ha concluso Camillo D’Alessandro: “Questo non è servizio pubblico. È pubblica indecenza”. Insomma, le accuse mosse contro Mara Venier sono gravissime. Vediamo come reagirà la conduttrice veneziana e se le spiegazioni che darà saranno considerate valide. Attendiamo aggiornamenti. Come andrà a finire questa faccenda? E voi che cosa ne pensate?

