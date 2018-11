Attrice, produttrice, concorrente di reality show, qualche anno fa Linda Batista era uno dei volti più amati della televisione italiana. La prima apparizione è grazie alla serie tv ''Incantesimo''. Denise Nascimento, amica brasiliana del chirurgo Marco Oberon (interpretato da Alessio Boni), arriva alla clinica "Life" in cerca della figlia Lindy, rapita dal suo marito italiano.

Dopo i primi scontri a causa dell’eredità della sua benefattrice Elisabetta de Marchis, la donna troverà l’amore in Gianluca Monti che tuttavia morirà in un incidente d’auto insieme alla figlia. Dopo aver perso Casa Life, nido d’infanzia della clinica, tradita dal compagno Jean, deciderà di tornare in Brasile. Linda Batista è l’attrice che presta il volto al personaggio ed è famosa anche per il suo ruolo di Isabella nella fiction andata in onda su Mediaset "Elisa di Rivombrosa". (Continua a leggere dopo la foto)



Tra i lavori cinematografici, ricordiamo i film in cui l'attrice brasiliana Linda Batista ha recitato: "Encantado", regia di Corrado Colombo, "I banchieri di Dio", regia di Giuseppe Ferrara, entrambi del 2002, "The Clan" (2005), regia di Christian De Sica, "Los Borgia" (2006), "La masseria delle allodole" (2007), diretto dai fratelli Taviani. Nel 2009 partecipa alla quarta edizione del reality "La fattoria", condotta da Paola Perego, dove viene eliminata nel corso della quinta puntata del reality a due settimane dalla fine con il 72% dei voti.

L'attrice è poi scomparsa dalle scene e solo recentemente è tornata sulla cresta dell'onda grazie a una succosa paparazzata di "Diva e Donna". Linda Batista è infatti la nuova fidanzata dello chef Gianfranco Vissani. Lo scoop del settimanale di gossip è stato lanciato da Pomeriggio 5, il salotto rosa di Barbara D’Urso. Gli scatti pubblicati dalla rivista mostrano lo chef e l’attrice in atteggiamenti intimi. “Il maxi chef è cotto di Linda”, si legge sulla copertina del servizio sulla nuova coppia.

“Ricordate Linda Batista? Ebbene ha una relazione con il grande chef Gianfranco Vissani. Noi l’abbiamo invitata qui per sapere se è la verità oppure no” ha annunciato Barbara D’Urso nel corso del promo anticipativo della nuova puntata di Pomeriggio 5. Gianfranco Vissani è un cuoco, gastronomo, scrittore, ristoratore, critico gastronomico e conduttore televisivo italiano. È autore di numerosi libri sulla cucina e di ricette. Vissani è stato uno dei primi chef ad approdare in televisione (quando arrivò a Unomattina era il 1997).

