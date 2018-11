Antonella Clerici, le cose per una delle donne più amate della televisione italiana si mettono male. Antonella Clerici ha deciso di lasciare la conduzione de La prova del cuoco, il cooking show da lei ideato e che ha condotto per anni.

“Grazie per tutto l'affetto. Mi sento davvero una di famiglia. Mi mancherete, 18 anni sono tanti. Ma c’è un tempo per ogni cosa. Rimettersi in gioco, non aver paura di cambiare e farlo quando la tavola è ancora apparecchiata” aveva poi commentato sui social. All’ultima puntata, poi, Antonella Clerici si era commossa. Ed è una cosa normale dato il tempo e le energie che aveva dedicato alla sua trasmissione, trasmissione che, quest’anno, è passata nella mani di Elisa Isoardi. Ovviamente gli ascolti registrati dalla Isoardi non sono quelli che aveva la Clerici. Ci vuole tempo perché il pubblico si abitui al cambiamento. Ma Antonella Clerici che si è trasferita in Piemonte per seguire il suo compagno, non ha lasciato la televisione. Continua a leggere dopo la foto

E si è rimessa in gioco. L’occasione è Portobello, il remake del celebre programma che fu condotto da Enzo Tortora. Il programma va in onda il sabato in prima serata su Raiuno ma per il momento non ha affatto convinto il pubblico. Anzi. Gli ascolti sono molto bassi e il programma rivale di Canale 5, Tu si que vales con Belen Rodriguez e Maria De Filippi, l’ultimo sabato, ha quasi doppiato Portobello che avuto 3,1 milioni (15,1% di share) contro i 5 milioni (29%) del rivale. Continua a leggere dopo la foto

Ma quale può essere il motivo di un simile insuccesso? Eppure Antonella Clerici è amata dal pubblico e questi numeri così bassi non se li aspettava nessuno. Forse la formula è un po’ datata? Forse. Ma a viale Mazzini, più che sul format della trasmissione, puntavano sulla conduzione della Clerici che di solito è una garanzia. Uscita non senza polemiche dalla Prova del cuoco, la voce che gira sulla Clerici è grossa. Continua a leggere dopo la foto

La voce che circolava sul suo conto era quella di un passaggio a Mediaset. Avrebbe dovuto condurre lo show all-star Gran Tralalà con Paolo Bonolis, Gerry Scotti ed Ezio Greggio. Ma per il momento tutto è fermo: il programma è stato rinviato a data da destinarsi. Secondo quanto scrive Italia Oggi, alla Clerici sarebbe stato dato un “contentino”. Si tratta di altre due prime serate, sabato 15 e 22 dicembre, il tradizionale appuntamento con la maratona benefica Telethon.

