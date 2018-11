La lunga relazione tra Claudia Montanarini, ex tronista di Uomini e Donne, e l’immobiliarista Daniele Pulcini prosegue nelle aule di tribunale. Un’altra puntata di questa vicenda si è consumata ieri 27 novembre. A sedere sul banco degli imputati è stata proprio la bionda e bellissima Claudia Montanarini, accusata dal suo ex di maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto si apprende dai documenti del processo, Claudia Montanarini avrebbe denigrato il suo ex compagno in più di un’occasione.

In una di queste, ad esempio, lo avrebbe insultato di fronte ai tre figli per non avere pagato la bolletta dell’energia elettrica, circostanza che aveva poi provocato la sospensione dell’utenza, incolpandolo delle loro difficoltà economiche. Secondo i pm, Claudia Montanarini avrebbe impedito a Pulcini di vedere i bambini o di parlargli al telefono se non avesse versato l’assegno di mantenimento concordato. (Continua dopo la foto)



Nel 2014, all’epoca in cui l’imprenditore rimase coinvolto nell’inchiesta Mafia Capitale, Claudia Montanarini avrebbe detto: “È un delinquente, deve restare in galera”, comunicando così ai tre figli l’arresto del padre. Nell’ambito di quell’inchiesta, lo scorso settembre, Pulcini è stato assolto in appello da ogni accusa. Sempre nel 2014 si era anche scoperto che la ex tronista lo aveva accoltellato e gli aveva distrutto la Ferrari con un ferro da camino.

Come se non bastasse aveva aggredito una donna pensando fosse l’amante del marito e aveva incaricato due poliziotti, dietro compenso, di minacciarla. Tutto questo le aveva fatto ‘guadagnare’ una condanna a 3 anni e 4 mesi di reclusione.“Mi sono sporcata le mani ed è giusto che paghi – aveva detto all'epoca delle accuse la Montanarini . Ma francamente 3 anni e 4 mesi mi sembrano tanti. Sono stata impulsiva, ho agito d’istinto come molte donne ferite”.

E ancora: “A un certo punto del mio matrimonio ho capito di avere sposato un mostro vero. Ero in vacanza alle Maldive con i miei figli quando ho scoperto che mio marito mi tradiva con una cameriera di un fast food. Decisi di incontrarla e lei, una volta di fronte a me, mi rispose : “E che pensi che ex marito tuo è proprietà privata?”.

Durante l'intervista rilasciata a M2O, l'ex tronista aveva detto: ''Pensi che aveva (riferendosi all'ex marito ndr) anche una relazione stabile da 10 anni anche con una terza donna. Inoltre scoprii che mio marito era stato condannato in primo grado per violenza sessuale aggravata in concorso ai danni di una donna al quinto mese di gravidanza. E lui maltrattava anche me. Lo denunciai per i maltrattamenti e si è beccato una condanna in primo grado. Non vedo l’ora di andare in giudizio e poter finalmente raccontare al giudice tutta la vera verità”.

