Martedì 27 novembre 2018 è in andata in onda la prima puntata de “L’amica geniale”, la serie tv tratta dalla tetralogia di Elena Ferrante, che ha debuttato in tv. L’amica geniale

Racconta la storia di Elena, detta Lenù, e Raffaella, detta Lila, amiche di infanzia entrambe cresciute a Napoli, in un contesto popolare.

"Tu sei la mia amica geniale: devi diventare la più brava di tutti, maschi e femmine", dice dal suo banco Lenù a Lila, mentre in sottofondo scorre la storia di emozioni e di donne, di dopoguerra e Meridione, di ambizioni e frustrazioni. La fiction, diretta da Saverio Costanzo e frutto delle sinergie produttive di HBO, Rai Fiction, Tim Vision, Fandango e Wildside, rispetta la trama originale del libro così come le atmosfere. I romanzi di Elena Ferrante sono stati un successo a livello internazionale. E, già dai primi commenti, si capisce che anche la fiction è molto gradita da pubblico. Sui social, l'hashtag #LAmicaGeniale è diventato trending topic prima della la messa in onda. Continua a leggere dopo la foto

"Stasera inizia #LAmicaGeniale, vediamolo tutti – ha scritto qualcuno su Twitter - E se non l'avete fatto leggete i libri. Per capire quello che diciamo in tanti: l'emancipazione sociale passa dalla cultura, le diseguaglianze si abbattono con la Scuola. Sono i libri a salvare le vite e nazioni". Neanche la partita sembra reggere il confronto con la serie: "Potete cambiare canale solo durante la pubblicità e solo per sbirciare il risultato della Juve!" scrive qualcuno. Continua a leggere dopo la foto

E dopo qualche minuto dalla messa in onda, già scattano i tormentoni. "Don Achille omm 'e merda come nuovo stato Whatsapp" ha scritto qualcuno. Altri, ovviamente, hanno fatto paragoni con Gomorra. La cosa che più ha colpito gli spettatori, comunque, è lo sguardo degli interpreti, la bravura dei protagonisti. Soprattutto le due bimbe. Ma anche la maestra è stata molto apprezzata, quella che incoraggia Lila e Lenù a mostrarsi migliori degli alunni maschi, dando vita a una specie di "battaglia di genere" a scuola. Continua a leggere dopo la foto

Molto graditi anche i costumi e l’atmosfera in generale che è stata ricreata alla perfezione. Ad attirare l'attenzione è stata anche la voce narrante di Alba Rohrwacher. Insomma, il lavoro del regista Saverio Costanzo sembra aver centrato in pieno l’obiettivo. "Gli otto episodi vogliono essere parte di un unico racconto, eppure la divisione tematica li differenzia per forma filmica e struttura narrativa, ispirandosi ogni volta ai mutamenti del corpo e agli stati d'animo delle protagoniste – ha spiegato il regista - L'immagine, la messa in scena, i colori della serie evolvono così e si modificano con l'avanzare della Storia".

