La tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda il 26 novembre, ha visto altri due concorrenti lasciare la casa di Cinecittà. A due settimane dalla finalissima restano ora soltanto otto persone in gara nel reality show condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini, giornalista e direttore del settimanale di gossip "Chi", due delle quali apprenderanno lunedì 3 dicembre il proprio destino.

I tre in nomination vengono invitati da Ilary in tre diverse stanze dove hanno letto singolarmente il verdetto. Tutti e tre pensano di essere eliminati. Walter, nella mistery room. Poi si passa a Martina nella stanza dei led. Infine tocca a Stefano. Walter rientra in salone e saluta tutti gli altri convinto di dover uscire. Anche Martina arriva e tutti rimangono stupiti, qualcuno inizia a capire che si tratta di uno scherzo. (Continua a leggere dopo la foto)



L'arrivo di Stefano completa il momento di confusione. Tutti vengono quindi invitati in studio per il verdetto vero. I tre arrivano in studio e Ilary legge il nome del primo vip salvo che può rientrare in casa. È Walter Nudo. Restano quindi Stefano e Martina a giocarsi la permanenza. Poco dopo il pubblico decide di eliminare Martina. A lasciare la Casa è anche Giulia Provvedi. Per la prossima settimana la sfida al televoto sarà tra Benedetta Mazza e Lory Del Santo.

Tra i vari vip che hanno commentato le eliminazioni dalla casa del Grande Fratello Vip c'è stata quella di Karina Cascella, ex opinionista del programma ''Uomini e Donne'' e attuale opinionista di Domenica Live, che non si è risparmiata: “Ma chi l’ha vista mai a questa?! Si chiama Martina? Mah, imbarazzante ragazzi. Imbarazzante veramente. Ma chi è questa qui, cioè non ha fatto niente”. Rivedendo il momento dell’eliminazione nel daytime di oggi, Karina Cascella è stata un fiume in piena.

“Stavo vedendo alcuni frammenti della replica di ieri, perché ovviamente io non l’ho guardato. Ma non per qualcosa, è proprio noioso. E quella ragazza lì chi è? Voi vi rendete conto che questa qui in due mesi io non ho mai sentito una sua idea, un suo concetto, non si è mai messa in gioco?”. E poi l'attacco totale al reality: "Ma che sei andata a fare? Cioè nel senso, lei lo capisce che non si ricorderà nessuno di lei? Manco il nome, zero. Eh ma tutti quando usciranno si renderanno conto del flop".

