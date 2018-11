Giampaolo Morelli è un attore, ma anche sceneggiatore, conduttore televisivo e scrittore, protagonista di molte fiction di successo. Basta pensare a ‘L’Ispettore Coliandro’, che gli ha dato una notorietà incredibile. Ma Morelli comincia giovanissimo a lavorare nel mondo dello spettacolo facendo cabaret, teatro e il prestigiatore a Napoli, che è la sua città d’origine. Abbandona gli studi (il padre, magistrato, avrebbe voluto vederlo avvocato) e si trasferisce poi a Roma, dove inizia ad apparire nel cast di svariate serie televisive, tra cui Distretto di Polizia su Canale 5, Butta la luna, Il Capitano.

E poi certo, a metà degli anni Duemila ottiene il ruolo di Coliandro. Ancora, negli ultimi anni lo abbiamo ritrovato altre serie. Riordiamo, Baciati dall'Amore, La donna della domenica, ovvero il remake dell'omonimo film diretto nel 1975 da Luigi Comencini in cui Morelli veste i panni che furono di Marcello Mastroianni. Negli ultimi anni, poi, Morelli ha recitato anche in Braccialetti Rossi e Una grande famiglia. Altra lunga serie di film per la tv a parte, è un attore molto attivo anche sul grande schermo. (Continua dopo la foto)



Nel 2005 recita da protagonista nel film, di cui ha scritto la sceneggiatura, Piano 17, diretto dai Manetti Bros. Sul grande schermo lo ricordiamo anche in South Kensington di Carlo Vanzina, in cui ha il suo primo ruolo da protagonista in una produzione cinematografica, Paz! e Amatemi, di Renato De Maria, Dillo con parole mie di Daniele Luchetti, e L'uomo perfetto di Luca Lucini. Ancora, negli ultimi tempi Morelli è tornato nelle sale con Ammore e Malavita dei Manetti Bros e A casa tutti bene di Gabriele Muccino. Non dimentichiamo poi la sua intensa attività teatrale. Ha anche prestato la voce al bandito Flynn Rider nel film Rapunzel - L'intreccio della torre. Nel 2016 ha condotto Le Iene su Italia 1, al fianco di Ilary Blasi e Frank Matano, e Fan Car-aoke su Rai 1.

Giampaolo Morelli ha anche scritto due romanzi. Il primo, Un bravo ragazzo, con la prefazione di Carlo Lucarelli, è uscito nel 2011. Due anni dopo ha pubblicato il secondo, 7 ore per farti innamorare. A proposito: vita sentimentale. I suoi fan sanno benissimo ormai che è legato a Gloria Bellicchi. L’attore e la ex Miss Italia stanno insieme dal 2009 e hanno avuto due figli Gianmarco, nato nel 2013 e Pier Maria, più piccolo di due anni, che ogni tanto compaiono nelle rare foto social del papà. Giampaolo e Gloria sono molto riservati e conducono una vita lontana da gossip e mondanità. Sono molto affiatati, una coppia bellissima. In un’intervista a Nuovo Tv, Morelli ha parlato di lei come una donna “bravissima, fenomenale, cui affidarmi e affidare i nostri bambini“.

Per Giampaolo Morelli, che è nato a Napoli il 25 novembre 1975, è alto un metro e ottantotto centimetri e pesa circa ottantacinque chili, ha raccontato a Domenica In come è nata la sua storia con Gloria Bellicchi : “Ci siamo incontrati sul set, ma eravamo impegnati. Ci siamo ribeccati dopo un paio di anni. ‘Sono liberto e tu?’, ‘Pure io’. Da cosa nasce cosa. Era il periodo in cui le cose potevano non essere favolose, perché avevano chiuso Coliandro e avevo un po’ di amarezza. Però poi è arrivato il nostro primo bimbo (…) e poi abbiamo deciso di farne anche un altro”.

Dietro le quinte del potere Business.it

Alessio Boni: età, altezza, peso, fidanzata