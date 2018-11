L'hanno chiamata 'la rosa della discordia'. A ''Uomini e Donne'' è successo il putiferio quando Rocco è arrivato in studio con il dono floreale per Gemma Galgani. I due hanno passato momenti magici e di passione, ma molte incomprensioni hanno rotto l’incantesimo. Ma non è finita qui, perché tra loro sono nati dei veri e propri litigi, anche di un certo livello.

Gemma e Rocco hanno quindi rotto ogni rapporto, nonostante lui abbia più volte detto di stare ancora nel programma di Maria De Filippi proprio perché sempre interessato alla dama torinese. E, come detto, lo ha dimostrato anche nella puntata in onda. Gemma sta continuando la sua conoscenza con Paolo, un uomo molto più giovane di lei, arrivato proprio per corteggiarla. Con una dedica molto speciale infatti il cavaliere ha voluto ricordare a Gemma ciò che c’è stato tra loro ma soprattutto i due mesi trascorsi assieme “Ricordati di me, di quello che hai passato con me” ha infatti sottolineato. (Continua a leggere dopo la foto)



Gemma però, quasi infastidita dal gesto di Rocco ha continuato a puntare il dito contro il cavaliere dimostrandosi spesso distratta da altro, cosa che ha molto infastidito lo stesso Fredella e non solo. "Data così non è possibile sempre minacciando", ha detto la dama al cavaliere mentre le consegnava la rosa. La frase ha causato in studio un forte dibattito che ha coinvolto proprio tutti e alla fine di ciò Rocco ha voluto riprendere la parola tornando al fulcro della questione "La vuoi questa rosa?". La Galgani, non sapendo cosa rispondere, ha sviato "Non c'è bisogno della rosa non mi piacciono i fiori recisi e poi appassisce".

Anche l’opinionista Gianni Sperti ha attaccato duramente Gemma e il suo atteggiamento alimentando così ulteriori dubbi nei telespettatori che non riescono a capire il perchè di tale presa di posizione. Il ballerino infatti è stato il primo a puntare il dito contro Rocco Fredella e la sua falsità mentre oggi i due sembrano molto complici e solidali soprattutto contro le dame presenti nel parterre. Qualche giorno fa, intervistato dal magazine di Uomini e donne, Rocco Fredella si è sfogato riguardo ciò che è accaduto con Gemma e non si è nemmeno tirato indietro nel commentare il rapporto della dama con Paolo.

''Credo che lei nutra una forma di gelosia. Tuttavia i miei sforzi per attirare la sua attenzione sono passati inosservati e forse per questo possiamo considerare la conoscenza conclusa. Io le ho chiesto di non lasciarmi troppo da solo e lei ha sempre sottovalutato le mie parole. Mi ha deriso in più di un’occasione, anche per il mio umile lavoro. Le ho regalato un anello, che mi è costato, e lei lo ha buttato. È forse questo il comportamento di una signora?''. Ma nonostante tutto, la porta di Rocco Fredella è ancora aperta, anche per avere con Gemma un lieto fine. ''Se vuole avere un dialogo con me e cercare un confronto costruttivo, deve prima farmi le sue scuse. E da lì, capiremo. Gemma deve imparare ad ascoltare. Le ho chiesto in più occasioni di uscire dal programma insieme''.

