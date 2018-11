Gerry Scotti, la frase choc su Barbara D’Urso fa tremare Mediaset

Barbara D’Urso è senza dubbio una delle donne più amate della televisione italiana. Nonostante non sia proprio una ragazzina, è una donna meravigliosa: bella, tonica, simpatica, divertente. E infatti il pubblico la ama.

Barbara D’Urso è una di quelle donne “intoccabili”, mitiche, della televisione italiana e, proprio per questo motivo, quel che è successo da poco, ha fatto pensare che le conseguenze saranno disastrose… Ma perché cosa è successo?

Dimenticate ciò che credevate fosse il peggio che potesse succedere. Cioè dimenticate il fatto delle mutandine… Per chi non sapesse a cosa stiamo facendo riferimento, una spiegazione: la conduttrice di "Domenica live" ha mostrato per sbaglio la biancheria intima e Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti ha scatenato Instagram. "Barbara D'Urso: Ogni cosa al suo posto. Non puoi giocare con gli spettatori così... Se vuoi fare del giornalismo serio, fallo, senza farci fare figure di m***". Continua a leggere dopo la foto

Così ha scritto la figlia di Ornella Muti sui social sganciando una bomba sulla signora della domenica Mediaset. Ma se questa vi era già sembrata una bomba, sappiate che è successa una cosa molto più grande… Ha sempre a che fare con Barbara D’Urso. E con Gerry Scotti che, di certo col sorriso sulle labbra, l’ha fatta grossa. Ma che cosa diamine ha combinato Gerry Scotti? Come se avesse dato una pugnalata a Barbara D’Urso, tanto per anticiparvi la faccenda. Continua a leggere dopo la foto

In un'intervista su Italia Oggi, Gerry ha scherzato sui suoi impegni e con la sua età che gli impedisce di conciliare tutti gli impegni. "Una volta facevo le fiction, ma mi giocavo tutto luglio e agosto. Ora preferisco fare un po' di vacanza. Certo, la fiction mi attira, mi piacerebbe fare un commissario, un ispettore. Ma i giorni dell'anno sono 365" ha detto Gerry Scotti con la spontaneità che lo caratterizza. E fin qui non ci sarebbe nulla di male. E che c’entra la D’Urso? Ora arriviamo a lei. Continua a leggere dopo la foto

È qui che Gerry Scotti ha detto una cosa che non doveva dire, una cosa grave di cui si pentirà amaramente. Ha tirato in ballo Barbara D’Urso: "Vedo che Barbara D' Urso non fa mai ferie, ma deve stare attenta, perché anche lei ha una certa età...". Ovvio che scherzava. Però siamo sicuri che Barbara – che ha 61 anni, quindi uno in meno di Gerry – non apprezzerà la battuta sull’età…

