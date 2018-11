Non si vede in tv dal 2015, ma per il pubblico Raffaella Carrà è sempre… Raffaella Carrà. Ogni aggettivo sarebbe superfluo o poco incisivo quando si parla della regina, del caschetto d’oro che ha fatto la storia della musica e della televisione italiane. E quando è uscita la notizia dell’uscita, in programma il prossimo 30 novembre, dell’album ‘Ogni volta che è Natale’, i fan hanno fatto i salti di gioia. Si tratta del nuovo progetto musicale dell’artista, oggi 75enne, firmato Sony Music che, sicuramente, sarà un successone.

In un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, la ‘Raffa nazionale’ si è detta entusiasta del nuovo album e ha fatto sapere di aver scelto personalmente i brani natalizi. Ci sarà anche un inedito che racconterà lo spirito del Natale in modo ironico, ha assicurato. In realtà, è da agosto scorso che i fan stanno col fiato sospeso. Da quando, cioè, la Carrà aveva preannunciato sui social una “bellissima sorpresa per Natale” nell’augurare buone vacanze. (Continua dopo la foto)



Molti, è ovvio, si aspettavano di rivederla sul piccolo schermo, da dove, come detto, manca dai tempi di ‘The Voice of Italy’. Beh, non succederà. Nel senso che Raffaella non tornerà in tv con uno show tutto suo. Quella che per la sua folta schiera di fan sarà senza meno una bruttissima notizia, l’ha comunicata la diretta interessata sempre nell’intervista su Tv Sorrisi e Canzoni. Ma perché questa decisione? Raffa ha spiegato anche questo.

“Sa, lo spettacolo mi ha dato tanto, più di quanto potessi immaginare. Ma mi ha tolto anche spazi per la vita privata. Adesso, dato che vado meno in televisione, recupero”, ha detto la Carrà. Che, quindi, non avrà uno spettacolo tutto suo. Smentisce così la notizia recente che la voleva protagonista di un ritorno in pompa magna sul piccolo schermo. “Alla sola idea di allenarmi sei ore al giorno per ballare mi viene la scarlattina. Ho già dato”, ha aggiunto.

Senza contare che “pur volendo, non ci sono più gli show di una volta, né le showgirl. A un certo punto devono scegliere: o cantano o ballano o conducono”, ha proseguito la regina del Tuca Tuca. Non condurrà uno show tutto suo, quindi, ma la vedremo comunque in tv. Come gueststar: “Sì, canterò da Carlo Conti allo Zecchino d’Oro su Raiuno il 12 dicembre. Ma vorrei accontentare anche il mio amico Fabio Fazio, che mi invita sempre. E andrei anche da Silvia Toffanin, che è molto garbata”, ha concluso.

