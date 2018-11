Grave lutto per il noto volto della televisione italiana. È morta la sorella di Anna Moroni, per molti anni volto simbolo del cooking show "La Prova del Cuoco". Riguardo le cause della morte della sorella di Anna Moroni non si sa nulla: a dare la notizia della scomparsa della donna, è stato il sito Fanpage. Non è per caso, dunque, se, in diretta televisiva durante La prova del cuoco, sia arrivato il saluto di Elisa Isoardi ad Anna Moroni.

Elisa Isoardi non ha aggiunto nulla riguardo quanto accaduto, ha solo detto così: “Anna Moroni è stata per tanti anni qui a La Prova del Cuoco e purtroppo ha subito una cosa brutta in famiglia, quindi noi le mandiamo un abbraccio fortissimo”. Dopo le parole di Elisa Isoardi, il pubblico si è sciolto in un lungo applauso. Ad applaudire anche i cuochi e tutta la squadra di lavoro presente nello studio 2 della sede Rai “Fabrizio Frizzi” di Roma. All’inizio, però, le parole della Isoardi erano suonate “strane”. Ma subito si era capito che fosse successo qualcosa di serio. Continua a leggere dopo la foto

Quel saluto affettuoso di Elisa Isoardi, arrivato dal nulla, ha destato particolare. Anche perché Anna Moroni, da poco ha lasciato il programma dopo l’addio a La prova del cuoco di Antonella Clerici. È stato proprio in seguito all’addio della Clerici che Anna Moroni ha deciso a sua volta di uscire di scena. Aveva detto che avrebbe lasciato definitivamente la televisione. Ma così non è stato… Infatti la Moroni ha accettato la proposta di Mediaset ed è entrata nel team di "Ricette all'italiana". Continua a leggere dopo la foto

Ricette all’italiana è il programma condotto da Davide Mengacci che va in onda esattamente nella stessa fascia oraria de "La Prova del Cuoco", cioè ogni giorno dalle 11.30 alle 13, su Rete4. Ovvia la mossa di Mediaset, cioè di approfittare della Moroni per creare un po’ di problemi alla Isoardi (che comunque, a livello di pubblico, ne ha già diversi). La Moroni, qualche tempo fa, si era sentita in dovere di giustificare la sua scelta. Continua a leggere dopo la foto

“Devo dire la verità – aveva detto - Quando è finito a maggio, avevo detto basta con la televisione perché finendo con Antonella per me era finita anche in tv. Poi è passata l'estate è arrivato settembre e mi sono vista a casa, sola a cucinare e vedere la tv. Mi sono detta: ‘No, così non va bene'. Poi mi arriva una telefonata di mia figlia: ‘Ti cercano'”.

