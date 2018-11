Dopo 2 mesi di lontananza Andrea Mainardi ha riabbracciato sua figlia. L'incontro con Michelle è avvenuto nel corso della tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 2018 in onda il 26 novembre su Canale 5. Lo chef, diventato famoso nella casa per via della sua lacrime facile, è stato invitato da Ilary Blasi a fare una caccia al tesoro fatta di indizi nascosti sotto delle cloche, ma a una condizione: Andrea Mainardi non deve piangere, missione quasi impossibile per lui.

Tutti i suoi buoni propositi però cadono nel momento in cui legge una lettera scritta della figlia, con tanto di videomessaggio. Poco dopo è proprio Michelle a sbucare fuori da dietro le quinte e ad abbracciare il padre. "Non piangere" gli dice, ma entrambi non riescono a trattenere le lacrime e l'incontro emoziona il pubblico da casa e in studio Michelle, dieci anni, ha incoraggiato il padre e lo ha invitato a non mollare. Per lo chef è difficile andare avanti senza la sua piccola. (Continua a leggere dopo la foto)



“Sei una bambina speciale Michelle Mainardi, ricordati che qualunque cosa accada nella vita puoi sempre contare sul tuo papà”, ha detto il concorrente del Grande Fratello Vip con gli occhi gonfi di lacrime mentre abbracciava e baciava la sua bambina. Michelle è nata dal primo matrimonio di Andrea. Fino al 2014 lo chef è stato compagno della showgirl Laura Forgia (professoressa dell'Eredità e tentatrice dell'edizione del 2015 di Temptation Island), poi della conduttrice di Sky Federica Torti. Nel 2018 lo chef ha chiesto alla fidanzata Anna Tripoli di sposarlo. Il matrimonio è previsto per il 2019.

Il percorso di Andrea Mainardi al Grande Fratello Vip sta appassionando il pubblico, che lo ha premiato in occasione della nomination con il modello Stefano Sala e Alessandro Cecchi Paone. Il suo modo di fare genuino e garbato piace ai telespettatori e ai compagni di avventura, con i quali è riuscito a instaurare dei rapporti di profonda amicizia. Qualche giorno fa, ripensando alla famiglia, lo chef ha emozionato condividendo le sue emozioni con alcuni vip, in particolar modo con Walter Nudo, che da Andrea Mainardi è stato soprannominato ''Il mio fratello''.

“Prima di venire al Grande Fratello, la mia bambina mi ha detto: ‘Papà, torna presto’. E poi le mi ha dato questa collana fatta con le sue manine. Mi ha detto ‘Così ti ricorderai di me’. Un amore che senti dentro, che deve essere coltivato. Io devo accompagnare lei. Il papà c’è”. Lo chef aveva avuto parole dolcissime anche per la fidanzata Anna: “Lei è la donna della mia vita. In alcuni momenti è stata anche una spalla per me. Ho una famiglia felice. Molto unita. Vorrei stare con loro e con i miei futuri bambini”.

