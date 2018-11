Ormai i fan conoscono molto bene Nadia Toffa. Già famosissima per il suo lavoro d’inchiesta a Le Iene (è diventata inviata della celebre trasmissione in onda su Italia1 nel 2009), da quando lotta contro il cancro, con coraggio e sempre sul sorriso sulla bocca, aggiorna quasi quotidianamente i suoi follower di Instagram. Sulla sua battaglia, sulla malattia e le terapie, sul lavoro e anche su argomenti più privati. Come qualche settimana fa, quando ha condiviso la prima foto senza parrucca mostrando i suoi veri capelli che stanno ricrescendo lentamente dopo le cure chemioterapiche a cui si sta sottoponendo.

Da quando è tornata in tv, a ‘Le Iene’, Nadia si sta infatti proponendo ai telespettatori del programma in tante ‘versioni’ diverse. Indossa parrucche sempre diverse e colorate, come un caschetto nero corvino, una fluente chioma arancione e un’acconciatura rosa pastello, ma ma l’altro giorno ha voluto far vedere ai fan com’è al naturale. (Continua dopo la foto)



“Buongiorno bellissimi! Dai che i capelli crescono!!”, ha esordito la Toffa. “Ho tutto un lato pelato che non vuole crescere ma piano piano raggiungerà gli altri. Il ciuffo è quello più folto e lungo e tra l’altro anche più forte di prima”. “Il corpo umano fa miracoli, è grandioso. Stupisce sempre”, ha notato infine la ‘Iena’, a cui, come accade sotto a ogni post, sono arrivati tantissimi i messaggi carichi di affetto di chi la segue e non smette di augurarle il meglio.

Un argomento, tuttavia, resta ancora tabù: l’amore. Non ne parla mai Nadia, ma ora, sempre via Instagram, dedica un lungo post alla parola single e al suo concetto di amore che fa pensare che forse il suo cuore batta per qualcuno. “Non ho mai voluto rivelare nulla sulla mia vita sentimentale perché sono riservata. Ma vi dò un indizio… Un mio carissimo amico mi ha regalato questo. Si chiama single ed è un vaso che anziché accogliere un mazzo di fiori ne porta uno solo. Stupendo! elegantissimo. A volte basta il pensiero e un fiore solo lo è”, ha scritto la Iene precisando poi di sentirsi single seppur innamorata.





“Mi sento single pur essendo innamorata - prosegue - essere single è bello perché puoi scegliere tutte le sere con chi uscire… Amici o innamorato, per scegliersi ogni sera, come fosse la prima. Provo tanto amore, sono innamoratissima e mi piace essere libera di scegliere il mio uomo ogni giorno, pur avendo ovviamente alternative come tutti, lui compreso…”. E conclude: “Ogni giorno ho la certezza assoluta di essere stata scelta e voluta. ognuno ha casa propria…e ci si vede quando davvero si ha desiderio di stare assieme e condividere, non perché non si ha un’alternativa. Ed entrambi la pensiamo così”. Insomma, la Toffa fa trapelare poco, ma sembra proprio che questo “amico” sia qualcuno di veramente speciale per lei. Chi sarà?

