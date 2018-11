Di solito è lei a intervistare i personaggi noti e a tirar fuori confessioni inedite, ma stavolta Caterina Balivo, ospite a ‘La Vita in diretta’ si è trovata dall’altra parte della barricata Da quando è cominciato ‘Vieni da me’, il nuovo format che ricalca i programmi americani, la Balivo ha accolto nel suo salotto moltissimi vip. Tra gli ultimi Rosanna Lambertucci, protagonista di una toccante intervista in cui ha condiviso con pubblico e padrona di casa i momenti più difficili della sua vita. Soprattutto la perdita prematura della prima figlia, Elisa, sopravvissuta solo pochi giorni.

"Elisa è una bambina che non c'è più, è stata la mia prima figlia. Per fortuna poi è arrivata Angelica ad allietare quel momento di dolore. Elisa era nata, ma è vissuta per pochi giorni. Suo papà era Alberto Amodei", ha raccontato la Lambertucci commuovendo tutto il pubblico di 'Vieni da me'. Ma come anticipavamo, è poi venuto il turno di Caterina che, nello studio de 'La vita in diretta' ha parlato della carriera e, soprattutto, della sua vita privata.



Caterina è stata l’ospite d’onore nella puntata andata in onda lunedì 26 novembre 2018 e con Tiberio Timperi, che è al timone della trasmissione in onda su Raiuno con Francesca Fialdini, la conduttrice campana si è lasciata andare e fatto alcune confidenze sul suo privato. Prima che cominciasse la sua intervista, ha pubblicato un breve video su Instagram in cui mostra orgogliosa un mazzo di fiori e ricorda ai suoi fan dell’appuntamento: “Appena arrivata a La vita in diretta, mi hanno accolto così, grazie Francesca e Tiberio. Tra pochissimi vi incontro, Vieni da me sta per partire, ci vediamo lunedì”.

Con Timperi, la Balivo si è sciolta. Ha parlato del marito, Guido Maria Brera (si sono sposati nel 2014 con rito civile a Capri) e di come l’ha conquistata. Con semplicità: pizza e birra, ha rivelato Caterina, che poi è passata all’argomento figli sbottonandosi ancora di più. La presentatrice è mamma di due bambini splendidi: il primogenito, Guido Alberto, che è nato nel 2012, e poi c’è la piccola di casa, Cora, venuta al mondo nel 2017.

"Mi sento sempre in difetto - ha detto la Balivo parlando dei suoi figli - perché lavoro tanto, perché resto sempre indietro rispetto alle mamme degli altri bambini. Devo chiedere consiglio praticamente a tutte, informarmi sui compiti. Però penso che se non lavorassi, il mio lavoro mi mancherebbe e sarei una mamma triste. Sarebbe ancora peggio… Sono una pessima mamma". Parole forti, coraggiose che ovviamente si riferiscono al poco tempo che la conduttrice, impegnatissima in tv, può trascorrere con loro.

