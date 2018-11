Sanremo 2019 cambia. Dopo 35 anni, al festival di Sanremo non ci saranno più “Campioni” né “Nuove Proposte” (categoria nata nel 1984, quando ad aggiudicarsi per primo la vittoria tra i 'Giovani' fu Eros Ramazzotti con 'Terra Promessa') ma solo artisti che concorreranno alla pari per la vittoria. La notizia, che era nell'aria dopo l'annuncio della trasformazione di Sanremo Giovani in un festival a sé che si svolgerà il 20 il 21 dicembre (promuovendo in ognuna delle due serate un artista al festival di febbraio), è ora ufficializzata con la pubblicazione sul sito ufficiale della Rai del programma serata per serata dell'edizione 2019.

Dunque gli artisti che Baglioni inviterà al festival, oltre ai 2 promossi da Sanremo Giovani, saranno ben 22. Ma non è solo questa la notizia. Sanremo 2019 cambierà anche la conduzione e il nome è di quelli pesanti. I rumors vogliono in pole Claudio Bisio, attore e conduttore, che andrebbe così a sostituire l'uscente Pierfrancesco Favino. A riportare il retroscena è il sito televisivo 'TvZoom'. (Continua dopo la foto)



Bisio, reduce dalle conduzioni di 'Saturday Night Live' in onda su Tv8 e 'Italia's Got Talent' su Sky1, potrebbe dunque ottenere il coronamento della sua trentennale carriera al timone della kermesse musicale più importante dello spettacolo italiano. Spazio ci sarebbe anche per Virgina Raffaele. Per nessuno dei due si tratterebbe di un’esperienza nuova.

Bisio era stato ospite al Festival di Fabio Fazio nel 2013, portando un monologo politico, da cui uscì coperto di applausi, nonostante i fischi che pochi giorni prima di lui aveva portato a casa Maurizio Crozza. Virginia Raffaele all’Ariston è di casa, visto che nel 2016 ha condotto il Festival insieme a Carlo Conti, l’anno successivo è tornata sua ospite e lo scorso anno è arrivata in riviera per prendere un po’ in giro, a modo suo, Claudio Baglioni.

I diretti interessati tacciono. Bisio è impegnato a Torino sul set del film Bentornato Presidente!, «e se anche fosse, non rilascerebbe dichiarazioni», spiegano dal suo entourage. È quel «se anche fosse» a suonare come una conferma, sebbene la veste dell’ufficialità spetti comunque alla Rai, come sempre quando si tratta di Sanremo. Quanto alla Raffaele, era stato annunciato a giugno il suo ritorno con uno show, in primavera a Rai 2. Sanremo 2019 anticiperà tuttto?

