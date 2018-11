Molti si aspettavano di conoscere il nome del terzo finalista e invece hanno assistito a una doppia eliminazione. Nulla è scontato al Grande Fratello Vip e lo dimostra il fatto che a uscire è stata proprio Giulia Provvedi, dopo Martina Hamdy. Quest’ultima era stata nominata e sapeva di rischiare grosso nella sfida con Walter Nudo e Stefano Sala. Meno prevedibile, invece, l’eliminazione a sorpresa della gemella di Silvia che al televoto lampo lanciato da Ilary Blasi ha perso contro Andrea Mainardi e Benedetta Sala. Colpo di scena, dunque, nella tredicesima puntata del reality di Canale 5 che si avvicina alla conclusione.

Lunedì prossimo il pubblico assisterà alla semifinale, mentre l’ultimo, decisivo, appuntamento è in programma il 10 dicembre. Non solo la doppia eliminazione dal gioco. L’ultima puntata andata in onda è stata ricchissima di sorprese e momenti emozionanti per i concorrenti: Walter ha ripercorso la sua vita con Celine e Andrea, dopo aver ascoltato il messaggio di Antonella Clerici, ha potuto riabbracciare la figlia. (Continua dopo la foto)

Il cerchio, ormai, si stringe sempre di più e lunedì prossimo, oltre a conoscere il nome del terzo finalista che, insieme a Silvia Provvedi e Francesco Monte arriverà dritto all’ultima puntata sapremo anche chi abbandonerà per sempre la Casa a un passo dalla fine. In nomination sono finite Benedetta Mazza e Lory Del Santo. Ancora una volta, però, a catalizzare l’attenzione degli spettatori è stata la padrona di casa, Ilary Blasi. Sono abituati ai suoi cambiamenti di stile (e alle sue gaffe) e lunedì sera ha di nuovo stravolto tutto lasciando il pubblico, soprattutto quello social, a bocca aperta.

Tredicesima puntata con un ‘taglio’ radicale: Ilary si è presentata in studio con i capelli cortissimi e biondo platino, con frangia e ciuffi sfilati. L’abito è un longdress giromanica a effetto nudo color cipria firmato Cividini, con una parte superiore in tessuto trasparente dal mezzo collo morbido tutto ricoperto con cristalli Swarovski tono su tono. Sotto il vestito brillante, un tubino lingerie con bretelle sottili. Molto, molto sexy l’outfit che ha poi completato con un paio di décolleté abbinate e con altissimi tacchi a spillo griffati Casadei e un maxi orecchino prendente con cristalli luminosi.

Le critiche e i paragoni comici sui nuovi capelli non sono mancati in rete. Dai ‘match’ con Steffy Forrester di Beautiful a Katy Perry, passando per commenti del tipo “La situazione le sta sfuggendo di mano”. Ma il popolo della rete si è scatenato ancora di più quando a Ilary è sfuggita una parolaccia in diretta. È successo durante il gioco, super trash, ‘Lecca la parola’ con Signorini. La conduttrice doveva riconoscere con la lingua la parola ‘Alfonso’ e quando ha cominciato a leccare tutte le lettere e si è accorta che era una parola molto lunga ha esclamato: “Cazz*** è lunga”. Si è subito resa conto e ha coperto la bocca con la mano ma Twitter, a quel punto, era già esploso, come si può notare dai post, che sono solo una minima parte, riportati qua sopra.

