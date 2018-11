Ida Platano e Riccardo Guarnieri, storia al capolinea. Stando alle anticipazioni, infatti, l’ultima registrazione del Trono over di Uomini e Donne sembra aver decretato la fine definitiva della storia d’amore tra la dama e il cavaliere che proprio in quello studio si erano incontrati e poi innamorati. Storia complicata dal principio, la loro, piena di alti e bassi. Hanno anche provato a risolvere i loro problemi partecipando a Temptation Island Vip da dove, nonostante mille dubbi e difficoltà, erano usciti insieme.

L’atteggiamento di lui, che al villaggio dei fidanzati era particolarmente vicino a una delle tentatrici, Stefanì Nobile, e la gelosia di lei avevano dominato il falò di confronto davanti a Simona Ventura ma poi Ida e Riccardo si erano chiariti e riavvicinati. Per poco, però. Finito il programma, sono tornati a Uomini e Donne e hanno ripreso a discutere per i soliti motivi, tra cui il temporeggiare di lui, che abita e lavora a Taranto, nel trasferirsi a Brescia dalla Platano e da suo figlio Samuele. (Continua dopo la foto)



Tira e molla e litigi feroci dopo, nello studio di Maria De Filippi Ida e Riccardo si sono riconciliati ancora una volta e con le migliori intenzioni per far funzionare le cose, ma anche stavolta l’idillio non è durato. Dopo poco, infatti, i fan hanno sentito odore di crisi dopo che Ida condiviso due immagini molto malinconiche su Instagram: una foto di un cielo nero accompagnata da una canzone molto famosa di Massimo Ranieri “Perdere l’amore” e quella di un mare in tempesta con questa scritta: “Mio figlio la mia unica forza”.

Dubbi, quelli di crisi sollevati dai fan, che stando a quanto successo nella registrazione del trono over del 24 novembre scorso, sembrano aver trovato conferma. Ida ha infatti chiesto il supporto della redazione per avere la possibilità di parlare ancora una volta Riccardo, che ha poi deciso di incontrarla in tv. Dopo una lite, Guarnieri si è infatti allontanato da lei e, tornato a Taranto, aveva smesso di risponderle a chiamate e sms. Ida è andata allora in Puglia per parlarci, ma lui l’avrebbe liquidata in pochi minuti, consigliandole di tornare a casa.

Poi il confronto in studio con l’aiuto della redazione. Ida, che è ancora innamorata di lui, ha provato a ricucire anche in trasmissione, come riporta Il Vicolo delle News, ma Riccardo non è tornato sui suoi passi. Anzi. Ha ribadito ancora una volta la sua intenzione di chiudere, perché assolutamente convinto della loro incompatibilità caratteriale e, soprattutto, ha ammesso di aver cominciato a frequentare un’altra donna. Ida, sconvolta da quella confessione, ha abbandonato lo studio e si è rifugiata dietro le quinte. La rottura, questa volta, sembrerebbe definitiva.

