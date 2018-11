Era il 2011 quando Antonella Clerici, a sorpresa, si presentò sul palco dell’Ariston con la figlia Maelle per aprire la 61esima edizione del Festival di Sanremo. Nessuno se l’aspettava. Si è sentita la voce fuori campo della Clerici che iniziava a raccontare una storia, poi un telo bianco è stato fatto sparire con un gioco scenografico e, sulle famose scale dell’Ariston, apparvero la conduttrice e la figlia, una bambina bellissima di soli due anni che, senza dire una parola, forse perché intimidita dal contesto, ascoltava attenta la madre mentre si guardava intorno.

Dall’annuncio della sua nascita fatto proprio su quel palco grazie a un collegamento telefonico voluto da Paolo Bonolis al racconto di quanto era stato emozionante condurre da sola l’edizione precedente del Festival: in quell’occasione la Clerici aveva abbandonato le vesti di presentatrice per indossare quelle di mamma che, dopo aver sottolineato come fosse la cosa più importante della sua vita le aveva dedicato una strofa della canzone "A te" di Jovanotti prima di congedarla e annunciare l’entrata di Gianni Morandi per dare il via alla kermesse. (Continua dopo la foto)



Maelle, che è nata il 21 febbraio del 2009 dalla relazione della conduttrice con Eddy Martens, è cresciuta ed è tornata in televisione dalla mamma. A Portobello, il nuovo programma del sabato sera di Raiuno che, nella puntata del 24 novembre, ha regalato al pubblico un altro momento familiare dopo quello di sei anni fa a Sanremo. Puntata ‘casalinga’ la scorsa: la Clerici è prima tornata ai fornelli in una specie di 'revival' de La Prova del Cuoco e poi ha chiamato in studio la figlia Maelle.

La bambina, 9 anni, ha fatto il suo ingresso insieme ai due cani, Pepper e Argo. Come riporta GossipBlog, doveva essere un momento per fare vedere al pubblico come ormai mamma e figlia avessero imparato a gestire i cani di casa, ma anche i cuccioli si sentono a proprio agio in tv e così hanno iniziato a giocare. Maelle, che ormai è alta quasi quanto la mamma, ha mostrato un po’ di timidezza nel parlare, ma con gli amici a quattro zampe è sembrata molto disinvolta.

L'occasione di portare gli animali domestici in studio è stata quella della richiesta di uno dei protagonisti della puntata, che ha proposto un calendario alternativo interamente dedicato agli onomastici dei cani. I più maliziosi hanno però subito pensato che dietro il quadretto familiare (nel backstage c’era pure il compagno della conduttrice, Vittorio Garrone) ci fosse il tentativo di coinvolgere maggiormente il pubblico e dunque attirare attenzione sul programma, viste le difficoltà negli ascolti.

