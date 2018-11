Caterina Balivo comincia la settimana di ''Vieni da me'' con una emozionante intervista a Rosanna Lambertucci. La giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva italiana e celebre esperta di benessere torna in televisione dopo l'intervista rilasciata a ''Storie Italiane''. In quell'occasione aveva ricordato l'ex marito, Alberto Amodei, morto quattro anni fa a causa di una malattia. La conduttrice ne aveva parlato per la prima volta ai microfoni di Eleonora, svelando i dettagli più privati di quel rapporto, interrotto e riscoperto proprio durante il calvario dell'uomo.

"Eravamo separati da tanti anni - ha spiegato qualche settimana fa a Eleonora Daniele - ma non ci eravamo mai persi. Il destino ha voluto che lo trovassi io nel momento in cui lui ha avuto un'emorragia celebrale. Stava per morire. È stato da quel momento in poi che io ho capito l'amore enorme che quell'uomo aveva avuto per me". Vent'anni insieme, una figlia, Angelica, poi la separazione. (Continua a leggere dopo la foto)



Ancora un ricordo dolcissimo dell'ex marito: ''Quando io me ne sono andata, lui mi ha detto 'vedi Rosanna, mi dispiace molto una cosa. Ti potrei dire che tu sei stata la donna più importante della mia vita ma ti direi una bugia, perché tu sei stata l'unica donna della mia vita: mi dispiace che tu questo non lo capisca'. L'ho capito tardi, ormai avevo fatto altre scelte". Intervistata da Caterina Balivo a ''Vieni da me'', la Lambertucci ha condiviso con i telespettatori un altro difficile momento della sua vita.

Un dolore che fino a oggi aveva tenuto nascosto e che, invece, ha voluto rendere noto nel salotto della conduttrice napoletana. Soprattutto la perdita prematura della prima figlia, Elisa, sopravvissuta solo pochi giorni. ''Elisa è una bambina che non c’è più, è stata la mia prima figlia. Per fortuna poi è arrivata Angelica ad allietare quel momento di dolore. Elisa era nata, ma è vissuta per pochi giorni. Suo papà era Alberto Amodei''. Alberto Amodei, scomparso nel 2014, è stato il grande amore di Rosanna Lambertucci. Lui l’ha conquistata suonando al pianoforte Per Elisa di Beethoven.

Quando si sono sposati, la presentatrice era già incinta di Angelica. Grazie a lei, la coppia ha ritrovato il sorriso dopo la morte della prima figlia. Angelica, che ha una figlia, fatto una sorpresa alla madre presentandosi in studio. ''Io e lei siamo davvero molto legate, - ha detto commossa Rosanna Lambertucci ai microfoni di Caterina Balivo - abbiamo passato tante cose insieme. Quando è arrivata lei è cambiata la mia vita. Ero indisciplinata prima, con lei sono cambiata''.

Vi ricordate di Rosanna Lambertucci? Negli anni ’90 era la regina indiscussa delle diete e i suoi programmi erano seguitissimi. Adesso è tornata in tv e a 70 anni sembra una ragazzina. Completamente trasformata, si fa fatica a riconoscerla