Un capitombolo pazzesco, tutto in diretta tv. È accaduto durante la terza puntata del 61° Zecchino d’Oro su Rai1. La conduttrice Francesca Fialdini ha ospitato il suo collega ne ''La vita in diretta'' Tiberio Timperi, che è caduto in diretta tv durante l’intervista curata dai piccoli solisti della kermesse e dai bambini del Piccolo Coro ‘Mariele Ventre’ dell’Antoniano.

Il conduttore era seduto per terra, sul palco, in mezzo ai piccoli interpreti delle dodici canzoni in gara quando, dopo essersi avvicinato al coro dell’Antoniano di Bologna, nel tentativo di tornare nella sua postazione, è inciampato. La scena è stata inquadrata da lontano, ma ad attirare l’attenzione su quanto accaduto è stata Francesca Fialdini che subito ha urlato: “È caduto! Tiberio Timperi è caduto!”. Tra le risate di tutti i bambini e del giovanissimo pubblico presente in studio, Tiberio Timperi si è rialzato tranquillizzando il pubblico a casa e i presenti in studio. (Continua a leggere dopo la foto)



“Va tutto bene…”, ha detto il conduttore e giornalista in tono scherzozo, mentre la collega Francesca Fialdini ha continuato: “È caduto allo Zecchino d’Oro Tiberio Timperi! Ha fatto tutto da solo, io non c’entro niente!”. La frecciatina della giornalista è alle voci che vogliono la coppia Timperi-Fialdini in lite. Gigi e Ross hanno dunque interrotto a bambina che stava per fare la prossima domanda e uno di loro ha affermato: “Aspetta, stiamo ridendo!”. E l’intervista ha riservato altre sorprese, visto che una delle piccole intervistatrici ha ‘osato’ chiedere a Tiberio Timperi se è vero che lui e Francesca non vanno affatto d’accordo.

''Recitiamo sempre! Infatti ci odiamo e ci detestiamo'', ha detto il presentatore, interrotto dalla collega che ha affermato: “Devi dire la verità…”. Dunque Tiberio ha risposto di nuovo spiegando il rapporto che ha con la giornalista e conduttrice: ''Ci conosciamo da un po’ di tempo. L’ho tenuta a battesimo. L’ho inventata io!''. Nel corso della divertente intervista il conduttore ha inoltre svelato altri dettagli sulla sua vita professionale e privata, raccontando di aver intrapreso la strada che lo avrebbe poi portato a fare il conduttore, quando era solo adolescente, lavorando in una radio locale, mentre alla domanda “qual è la cosa più importante della tua vita?” ha risposto “mio figlio Daniele”.

Qualche settimana da Timperi, che non ha mancato di prendersela un po' con i giornali, e soprattutto con i siti, ha smentito qualsiasi dissidio con la sua compagna di avventura a "La Vita in diretta". Usando prima l'arma dell'ironia, dicendo che in realtà i due litigano ogni giorno, e poi quella del sospetto, "forse il successo della trasmissione infastidisce qualcuno", il conduttore ha cercato di chiudere una volta per tutte la questione, facendo capire che non ci sarà nessun cambio di conduzione al timone del pomeriggio di Rai Uno.

