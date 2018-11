Le mutande di Barbara D'Urso in diretta tv. È successo durante la puntata di Domenica Live, andata in onda domenica 25 novembre, la conduttrice è stata protagonista di un incidente bollente, andato in onda in diretta: mostra gli slip. Il pubblico da casa, non ha lasciato che l’accaduto passasse inosservato e si è subito scatenato in commenti di disapprovazione sul web. Tra i tanti che hanno notato la gaffe della conduttrice di Mediaset, anche alcuni vip.

La conduttrice indossava un vestito lungo con uno spacco vertiginosissimo e sotto l'intimo nero. E mentre Barbara D'Urso giocherellava con la gonna, ha aperto un po' troppo lo spacco e le sue mutandine nere sono finite in diretta tv. La scena che ha ripreso Barbarella con le mutandine in bella vista, è stata notata anche da Naike Rivelli, la figlia 'scandalosa' di Ornella Muti. L'attrice ha infatti espresso il suo parere sull’accaduto con un video sul web. (Continua a leggere dopo la foto)



Immediata la reazione sul mondo social, dove qualcuno ha scritto che a questo punto la D'Urso farebbe prima a condurre le sue trasmissioni in intimo, dato che in questo modo eviterebbe la scocciatura di doversi cambiare continuamente gli abiti durante la lunga diretta di Domenica Live. Come detto, tra i vari commenti che si sono avuti sui social, c'è stato anche quello di Naike Rivelli, la quale ha postato il video dell'incidente sexy che riprende Barbara D'Urso mentre mostra le mutandine con l'aggiunta di una frase.

'Madame Butterfy, va di moda ormai, Viva la Farfalla', con chiaro riferimento alla tanto discussa 'farfalla' tatuata di Belen Rodriguez e mostrata nel corso della sua partecipazione al Festival di Sanremo condotto dal cantante Gianni Morandi. Sotto al post pubblicato dalla figlia della bellissima Ornella Muti i suoi follower si sono letteralmente scatenati. Non è la prima volta che Barbarella incappa in un incidente hot. Infatti già qualche domenica fa, l’accaduto si era verificato un episodio simile. Mentre intervistava Natalia Kuznetsova, campionessa al livello mondiale nonché la donna più muscolosa al mondo, aveva mostrato le mutandine in televisione.





Proprio mentre Natalia stava prendendo posto accanto a lei, Barbara ha alzato accidentalmente il vestitino mettendo in mostra le proprie mutandine che, nel giro di pochi istanti, hanno fatto il giro del web. Le immagini sono diventate subito virali e gli ascolti del programma sono schizzati alle stelle. Un'impennata così inaspettata non ha fatto altro che scatenare qualche polemica, facendo spargere la voce di una trovata mediatica per aumentare gli ascolti.

