Della triste vicenda di Milton Morales ne abbiamo parlato a lungo. L’ex ballerino cubano di ‘’Buona domenica’’ e tronista di ‘’’Uomini e Donne’’, dopo alcune disavventure all'estero, è tornato in Italia. Milton era sparito dalla circolazione qui da noi già da qualche tempo, ma era balzato alle cronache a causa di un errore commesso a Miami con la persona sbagliata. Qualche tempo fa era stato lo stesso ballerino a raccontare al settimanale DiPiù di avere fermato per strada una poliziotta che stava parlando con il cellulare mentre si trovava alla guida, chiarendo come lei abbia poi approfittato della situazione a suo vantaggio.

"Nel traffico supero un’auto che sbanda e che per poco non mi viene addosso. Guardo e vedo che è una poliziotta che parla al telefono, le urlo che non si parla mentre si guida. Lei mi ordina di fermarmi e poi mi dice: ‘Ma pensa di essere un poliziotto?’. Chiama i rinforzi e vengo arrestato per essermi spacciato per un poliziotto, cosa che non ho fatto". Con le manette ai polsi, Milton Morales viene arrestato e portato in cella, dove ci resta per una notte. (Continua dopo la foto)



Il ballerino ha raccontato la sua esperienza in cella in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù: "Entro, è buio, c’è solo una microfinestra dalla quale passa una bava di luce, fa freddo perché l’aria condizionata è fortissima, c’è un letto a castello con un uomo nel letto di sotto. Il poliziotto chiude e il rimbombo delle chiavi è inquietante’’, ha raccontato il ballerino. Dopo un anno da quel brutto incubo, il ballerino è tornato in Italia per raccontare la sua versione dei fatti nella puntata di ieri, domenica 25 novembre, di Domenica Live. "È stata l'esperienza più brutta di tutta la mia vita" sono queste le prime parole a commento della situazione.

Milton ha voluto entrare nel dettaglio difendendo la sua posizione "Io ero vestito da massaggiatore e dalle foto segnaletiche si vede - e continua - io ho visto un macchinone nero che guidava a zigozag e una volta fermatosi mi sono avvicinato per dire alla poliziotta che proprio lei non può permettersi di guidare con il cellulare in mano". Sentendosi attaccata, la poliziotta in questione ha chiamato altre cinque pattuglie a soccorso e ha accusato Milton di aver mostrato la placca, che il ballerino possiede dato il suo lavoro nella sicurezza: "Io non l'ho mostrata ce l'ho sempre con me, ma non l'ho mostrata, ho semplicemente fatto una considerazione come un qualunque cittadino del mondo".

Malgrado l'assenza di prove, Morales è stato liberato su cauzione e ha dovuto seguire una lezioni sulle leggi americane con un criminologo. Il capo della polizia si è scusato con il ballerino per il fraintendimento della sua collega ed è tornato a essere un cittadino libero. In studio gli ospiti e la stessa conduttrice Barbara D'Urso sono rimasti increduli di fronte alle parole di Milton a tal punto da avere molti dubbi riguardo questa storia.

Dietro le quinte del potere Business.it

Ti potrebbe anche interessare: “Arrestato”. Da Uomini e Donne alla cella: com’è ridotto (l’ex bellissimo) Milton Morales

fbq('track', 'Gossip');