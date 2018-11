Christian De Sica è un artista a 360 gradi: attore, regista, cantante comico e conduttore televisivo. Figlio del grande Vittorio De Sica e dell’attrice spagnola María Mercader, nonostante il 'peso' del suo cognome (il padre è stato uno dei registi italiani più famosi del neorealismo e della commedia italiana degli anni ’60) Christian riuscito a crearsi un personaggio diventato il simbolo a partire dagli anni '80. I suoi personaggi hanno fatto la storia così come, piaccia o no, i “cinepanettoni” da lui interpretati.

Inizia da giovanissimo la sua attività nel mondo dello spettacolo: dagli anni ’70, quando, inizialmente attratto dalla musica, partecipa al Festival di Sanremo con ‘Mondo mio’. Era il 1973, ma poi, anche con all’aiuto del padre, inizia a muovere i primi passi nel cinema. Dopo il debutto con ‘Pauline 1880’, diretto da Jean-Louis Bertuccelli, lavora con registi come Aldo Lado, Pasquale Festa Campanile e Pupi Avati. Il primo ruolo da protagonista arriva nel 1976 nel film di Duccio Tessari ‘La madama’. Parallelamente, De Sica si fa conoscere anche come personaggio televisivo. Ricordiamo, in quegli anni, i varietà della Rai ‘Alle sette di sera’, ‘Bambole, non c’è una lira’ e ‘Due come noi’. (Continua dopo la foto)



Nel 1982 Christian De Sica lavora con Carlo Vanzina in ‘Viuuulenetemente mia’ e con il cognato Carlo Verdone in ‘Borotalco’. L’anno successivo è tra i protagonisti di ‘Sapore di mare’ con Jerry Calà e Marina Suma: un successone al botteghino. Il 1983 segna anche il primo cinepanettone della storia perché dopo il primo film, De Sica torna al fianco di Calà e anche di un giovane Claudio Amendola in Vacanze di Natale, diretto da Vanzina e prodotto da Aurelio De Laurentiis. Da allora Christian De Sica è diventato il simbolo di queste pellicole che sono solite essere distribuite a ridosso delle vacanze natalizie. Infinite, poi, le commedie di grande successo interpretate negli anni ’80: da ‘Vacanze in America’ a ‘Yuppies’ passando per ‘I pompieri’, ‘Grandi magazzini’ e ‘Compagni di scuola’.

Il sodalizio di Christian De Sica con Massimo Boldi arriva sempre in quel periodo e prosegue per tutti gli anni ’90 con un’infinità di cinepanettoni. La serie di ‘Vacanze di Natale’, ‘A spasso nel tempo’, ‘Paparazzi’, tanto per citarne alcuni. E, ancora, dal 2000 ‘Merry Christmas’, ‘Natale sul Nilo’, ‘Natale in India’, ‘Christmas in love’. Una coppia vincente e affiatata che si divide nel 2005 per poi riunirsi nel 2018 con ‘Amici come prima’. De Sica è stato ed è attivissimo anche sul piccolo schermo (recita in ‘Lo zio d’America’, ‘Attenti ai quei 3’, ‘Il matrimonio’ e partecipa a innumerevoli programmi tra cui ‘Striscia la notizia’ e ‘Tale e quale show’) , come regista (‘Uomini uomini uomini’, ‘Simpatici e antipatici’ ‘The clan’ tra gli altri) e a teatro (ricordiamo ‘Parlami di me’ e ‘Il principe abusivo’).

La vita privata? Christian De Sica, che è nato a Roma il 5 gennaio 1951, è alto un metro e ottantaquattro centimetri e pesa sugli ottanta chili, è sposato con Silvia Verdone, la sorella minore di Carlo, dal 1980. Dalla loro unione sono nati due figli: Brando, che ha seguito le orme di famiglia ed è diventato regista, e Maria Rosa, stilista. Tra Christian e Silvia, classe 1958, è stato un colpo di fulmine. Si sono conosciuti tramite Carlo, con cui Christian andava a scuola. Condividono la passione per il cinema (lei è una produttrice cinematografica) e lui in un’intervista a Gente ha confidato che la costante presenza di Silvia è stata fondamentale: “Mi ha dato sempre la spinta giusta e mi ha stimolato, con pazienza e lungimiranza, ad accettare sfide che da solo non avrei mai affrontato” ha spiegato.

Dietro le quinte del potere Business.it

Brando De Sica? Figlio (e nipote) super vip, ma 'atipico'. Ha 35 anni oggi: lo ritroviamo così