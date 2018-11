Chissà se gli autori del gioco basato sulla lingua e sugli argomenti di cultura generale, avrebbero mai immaginato il livello di vuoto mentale o di confusione in cui versano gli Italiani. Stiamo parlando dell'Eredità, quiz preserale condotto da Flavio Insinna in onda su Rai Uno che ultimamente sta regalando gaffe, strafalcioni, errori, e scivoloni. Il programma ha infatti registrato una vera e propria impennata di gaffe. Dal concorrente a cui proprio non viene la parola "locatario" (l'unica lettera mancante era la 't') a quella che parla di "pollice oblungo" (evidentemente era 'opponibile).

Ultima in ordine di tempo, una sconcertante gaffe su uno dei romanzi che hanno fatto la storia della letteratura italiana, I Promessi Sposi. La domanda era in apparenza semplicissima: “Vi si rincontrarono Renzo e Lucia”. L’incontro tra Renzo e Lucia avviene nel drammatico episodio del Lazzaretto. La concorrente Laura però, sicuramente in preda all’emozione ha tirato fuori uno strafalcione che ha lasciato conduttore e pubblico senza parole. (Continua a leggere dopo la foto)



La concorrente dell'Eredità ha infatti risposto “Lanzarote“, una delle isole delle Canarie al largo della costa dell'Africa Occidentale e sotto il dominio della Spagna. Assurdo, sconcertante, eppure Laura ha dato questa risposta. Come al solito gli utenti di Twitter non ci sono andati leggeri e hanno commentato la gaffe con ironia. ''A L'eredità - Rai 1. domanda: vi si rincontrarono Renzo e Lucia. risposta: LANZAROTE (Calate in mare le scialuppe!)'', ''Domanda: "nei promessi sposi, dove si incontrarono Renzo e Lucia?" (inizia con la L). Concorrente: "a Lanzarote". Passo e chiudo''.

Anche il pubblico in studio e lo stesso Flavio Insinna non sono riusciti a contenere lo stupore per la risposta fornita. Non è certo la prima volta che un concorrenti tiri fuori un vero e proprio sfondone durante il quiz di Rai Uno. I temi sono i più disparati: geografia, italiano, musica, politica. Qualche anno fa fece clamore una domanda a cui nessun concorrente riuscì a rispondere. Chiamati ad indicare l’anno in cui “Adolf Hitler viene nominato cancelliere“, i concorrenti dell'Eredità avevano inanellato, uno dopo l’altro, una grottesca sequela di sfondoni ben oltre i limiti del verosimile.

1948, 1964, 1979, queste le risposte fornite, sotto lo sguardo sconcertato del conduttore (all'epoca c'era Carlo Conti). Tra le gaffe possiamo ricordare la scenetta tra Amadeus e uno dei concorrenti del quiz. Il conduttore perse la pazienza con Pedro Valti, che durante le domandone a L’Eredità del 2005 dette risposte un po’ a caso, con fare da bullo di provincia. Il conduttore lo guardò con occhi spiritati cercando la rissa, poi lo cacciò dal studio. La sua risposta fu La cipolla.

