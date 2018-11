Vanessa Incontrada senza filtri a Domenica In. “Sono felice del mio successo, ma non metto mai aspettative nelle cose perché ogni esperienza o ogni avventura è nuova. Grazie a tutti voi che mi volete bene – ha detto la Incontrada che sa di essere molto amata dal pubblico e infatti qualunque cosa tocchi, diventa oro - Quando mi vedo nelle cose passate mi colpisce la mia voce e mi emoziono ancora. Prima di andare in onda rutto, vado in bagno, sono emozionatissima”, racconta commentando i buoni dati di ascolto dei suoi lavori più recenti.

Ma, ospite di Mara Venier, Vanessa Incontrada ha parlato non solo di televisione e lavoro, ma anche di amore e rapporto con il suo peso. Tutti ricorderete le polemiche che si erano sollevate circa il suo aumento di peso durante la sua gravidanza. La Incontrada, che non aveva avuto l’ossessione (che hanno tante donne dello spettacolo) di tornare immediatamente in forma dopo il parto, è stata criticata e apostrofata come “grassa”. Continua a leggere dopo la foto

Per lei, ovviamente, è stata una sofferenza. Una di quelle cose che non è riuscita a cancellare immediatamente dalla memoria. All'indomani del suo quarantesimo compleanno e in occasione della “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne” (a Domenica In ha presentato I nostri figli, cioè un film che racconta la storia di una madre di tre figli uccisa dal marito), la Incontrada ha parlato dei suoi esordi, di come tutto sia iniziato, prima in tv, poi al cinema, con Pupi Avati.

“Mi sono divertita tanto ed era tutto improvvisato. C'era questa magia ed era così come lo avete vissuto. Rifare Zelig? Non so se potrebbe essere come prima, però sarebbe bello ritrovare con Claudio Bisio quell'armonia. Sono stati sette anni impossibili da dimenticare. Poi la vita mi ha portato a fare altre scelte. Il mio primo ruolo importante l'ho avuto nel film di Pupi Avati. Andare a Cannes è stata un'esperienza indimenticabile”. Continua a leggere dopo la foto

E poi parla della donna, dell’essere curvy, dell’accettazione: “Viviamo in un mondo cretino per alcuni aspetti perché non puoi piacere a tutti sicuramente, però sentir parlare sempre dell'aspetto fisico mi stanca. La cellulite ce l'ho, le smagliature pure, ma che devo fare? Siamo donne: fa parte della vita avere periodi in cui ci si sente meglio e periodi in cui si sta peggio. Alla fine bisogna accettarsi. Questo non vuol dire che non mi prendo cura di me. Non me l'aspettavo, ma questi insulti mi hanno fatto male perché durante la gravidanza ho avuto delle problematiche serie e mangiavo di più. Se fra un anno perdo venti chili mi diranno che sono depressa, ho un amante e mi sono lasciata con mio marito. Se non ti piaccio cambi canale e vai a vedere un'altra foto”. Continua a leggere dopo la foto

Ma la Incontrada stupisce ulteriormente. Nel corso dell’intervista, si alza in piedi, si toglie le scarpe e dice: “Ho un problema con i baffi, mi sudano ed è una cosa imbarazzante”. Che donna! Dopo il momento confidenziale, si passa a parlare dell’amore: “Per il mio compleanno il mio compagno mi ha fatto una sorpresa bellissima con un video di mio figlio che suona al pianoforte e le foto di tutte le persone a cui voglio bene. Stiamo insieme da quasi 11 anni e ancora mi sorprende ogni giorno. Non è stata una storia facile e ad oggi ci siamo trovati una grande famiglia allargata”.

