Adriana Volpe è una conduttrice tv, attrice ed ex modella. Nata a Trento, dopo il diploma conseguito al liceo scientifico si è trasferita a Roma dove inizia subito la carriera di modella. Il debutto sul piccolo schermo avviene nel 1993 quando viene scelta dalla Rai per il ruolo di valletta in ‘Scommettiamo che…?’ con Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci. Per tre anni, dal 1996 al 1999, ha anche condotto su TMC 2 ‘The Lion Trophy Show’. Il rientro in casa Rai è datato 1999, quando le viene affidata la trasmissione del fine settimana ‘Mezzogiorno in famiglia’ che conduce per 10 anni, fino al 2009.

Nel 2001 recita nella prima puntata della seconda stagione della serie tv ‘Non lasciamoci più’ e incide per beneficenza assieme ad Ambra Angiolini, Jerry Calà e altri artisti il singolo ‘Frena - Guido per vivere’. Nel 2004 posa per un calendario sexy per il settimanale Panorama e si iscrive all’Albo dei giornalisti. Nel 2009, poi, Adriana Volpe approda ai ‘I Fatti vostri’, la trasmissione in onda ogni mattina dal lunedì al venerdì su Rai2 con Giancarlo Magalli e Marcello Cirillo. (Continua dopo la foto)



Lascia definitivamente ‘I Fatti Vostri’ nel 2017. Dopo anni, nel 2016 Adriana Volpe torna nelle sale cinematografiche prendendo parte al film francese ‘Teen Star Academy’, diretto da Cristian Scardigno e presentato in anteprima al "Marché du Film" del Festival di Cannes. Inoltre prende parte con un cameo alla pellicola ‘My Father Jack’ diretta da Tonino Zangrandi. Nel 2017 incide assieme al cantautore Marco Santilli il brano ‘Un messaggio per te’, pubblicato come singolo e accompagnato da un video musicale.

Nello stesso anno torna a ‘Mezzogiorno in Famiglia’ con Massimiliano Ossini e Sergio Friscia. L’estate 2018 Adriana Volpe presenta ‘Profumo d’estate’, format originale in tre puntate che la vede debuttare come autrice e sperimentare dunque "l'emozione della scrittura" che da tempo voleva provare. (Continua dopo la foto)



Sempre nel 2018 prende parte alla settima edizione del reality ‘Pechino Express’, condotto da Costantino Della Gherardesca, in coppia con Marcello Cirillo. Una nuova sfida per la showgirl, che in passato aveva già partecipato al talent condotto da Milly Carlucci ‘Notti sul ghiaccio’. Insomma, dai tempi dell’esordio, da giovanissima, come modella Adriana Volpe non si è più fermata. Adriana, che è nata il 31 maggio 1973, sotto il segno zodiacale dei Gemelli è alta un metro e settantasette centimetri e pesa circa cinquantacinque chili, nel 2012 si è anche laureata in Lettere all’università degli studi E-Campus.

La vita privata? Adriana Volpe è stata sposata quattro mesi, nel 2000, con Chicco Cangini. Nel 2008 è poi diventata la moglie di Roberto Parli, ticinese ma residente a Montecarlo, è un imprenditore nel settore immobiliare. Titolare dell'agenzia House & Co., si occupa di affitti e vendite di immobili in Costa Azzurra. Adriana Volpe e Roberto Parli sono genitori di Gisele: è nata nel 2011 e somiglia molto al papà, come fanno notare i follower di Instagram di Adriana sotto alle foto con lei.

La Volpe è una mamma attenta e premurosa e segue in prima persona la crescita della figlia, che è il centro del suo mondo. “Prima rispondevo al cellulare anche se Gisele mi stava parlando di una cosa importante. Ora il telefono lo lascio squillare – ha detto al settimanale Intimità - E quando mia figlia ha finito di raccontarsi, richiamo chi voleva parlarmi. E pazienza se magari, così facendo, perdo qualche treno. Prenderò quello dopo”.

