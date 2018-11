Veronica Pivetti è un’attrice, regista, doppiatrice e conduttrice italiana. Figlia d’arte (del regista Paolo e dell'attrice e doppiatrice Grazia Gabrielli), è anche la sorella minore di Irene, già Presidente della Camera, giornalista e anche lei conduttrice. Veronica ha esordito nel doppiaggio a 7 anni e, negli anni ’80, ha continuato a prestare la voce in molti cartoni animati trasmessi a Bim Bum Bam e ha lavorato anche nelle soap come Sentieri.

Il debutto al cinema avviene nel 1995 in ‘Viaggi di nozze’ di e con Carlo Verdone, che la nota nella trasmissione ‘Quelli che il calcio’ a fianco di Fabio Fazio. L'anno dopo recita al fianco di Tullio Solenghi, nel film ‘Metalmeccanico e parrucchiera in un turbine di sesso e politica’, per la regia di Lina Wertmuller e nel 1997 torna al doppiaggio d'autore prestando la sua voce a Megara, protagonista del film Disney ‘Hercules’ della Disney. Il 1998 segna il debutto di Veronica Pivetti da presentatrice: viene scelta accanto alla splendida modella Eva Herzigova e con il grande Raimondo Vianello per la conduzione della 48esima edizione del Festival di Sanremo. (Continua dopo la foto)



Anno importante il 1998, perché Veronica prende parte alla fiction, amatissima dal pubblico, ‘Commesse’. Lanciatissima anche come conduttrice, nel 1999 presenta lo spettacolo ‘Torino notte di stelle’ e poi, la notte di Capodanno del 2000, la trasmissione Millennium’ a fianco di Gigi Proietti, con cui recita poi, nel ruolo della sua nuova compagna, nella nota serie ‘Il maresciallo Rocca’. Nel 2005 è la protagonista di ‘Provaci ancora prof!’, serie tv di enorme successo che la vede nei panni dell’insegnante romana Camilla Baudino e che viene poi riproposta per sei stagioni. Nel 2010 Veronica Pivetti recita ne ‘La ladra’ e dal 10 giugno 2011 conduce su LA7 il programma televisivo Fratelli e sorelle d'Italia.

Il 2015, che vede Veronica Pivetti ancora sul set di ‘Provaci ancora prof!’, segna il suo debutto nel ruolo di regista, nel film a tematica omosessuale ‘Né Giulietta, né Romeo’ Ha partecipato anche al docu-film ‘Lunàdigas’, uscito nelle sale cinematografiche italiane nel 2016, con una sua testimonianza sulla scelta di non avere figli (“Non mi dispiace non aver avuto figli – ha detto in un’intervista a Grazia - Mai avuto l’istinto materno. Ho i cani e un figlio, in qualche modo, l’ho fatto: è il mio film da regista”). Dal 2018, poi, Veronica Pivetti diventa conduttrice del programma Amore criminale su Rai 3. Ha anche scritto due libri Veronica: "Ho smesso di piangere: la mia odissea per uscire dalla depressione", uscito nel 2012 e in cui racconta con ironia la sua esperienza e "Mai all'altezza", del 2017.

Veronica Pivetti, che è nata a Milano il 19 febbraio 1965, è alta 168 centimetri e, secondo le nostre stime, un peso di circa 60 chili, è stata fidanzata e poi sposata per 4 anni, dal 1996 al 2000, con Giorgio Ginex, l'attore (anche di teatro) suo coetaneo che ricordiamo anche nella soap 'Vivere', come doppiatore e conduttore radiofonico. Non hanno avuto figli. Nel 2017 alcune sue dichiarazioni tra cui “Vivo con una donna, gli uomini mi hanno deluso” a un settimanale di gossip avevano fatto molto parlare.

Ma l’attrice ha poi seccamente smentito a mezzo Facebook quello che è stato interpretato come un coming out, precisando come il senso di quelle parole non sia stato compreso. “Perché è necessario che fra le righe spunti un legame sessual/amoroso? L’amicizia da sola non basta? Non convince? Non so voi, ma io conosco diverse donne che hanno rapporti bellissimi e intensissimi con altre donne senza andarci a letto”, aveva scritto nella lunga replica sui social.

Dietro le quinte del potere Business.it

"Io lesbica?". Veronica Pivetti al centro del gossip. Dopo le sue dichiarazioni su una 'speciale amicizia' con Giordana, l'attrice racconta tutta la verità. Le parole della sorella dell'ex presidente della Camera mettono a tacere tutti: ecco cosa ha detto