Alessio Boni è un attore italiano di grande talento, noto tanto per il suo fascino quanto per la sua riservatezza. È nato a Sarnico, nei pressi del Lago d’Iseo. Secondo di tre figli, all'età di 14 anni inizia a lavorare con il padre come piastrellista a Villongo, in provincia di Bergamo. Dopo un anno e mezzo nella Polizia di Stato, appena 20enne parte per la California, dove per sbarcare il lunario ha fatto il cameriere, il pizzaiolo, il pony express e il baby sitter. Rientrato in Italia per un certo periodo lavora come animatore turistico finché, nel 1988, inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo.

Dopo qualche apparizione nei fotoromanzi, passa quasi subito alle produzioni teatrali, cinematografiche e televisive e il grande debutto arriva 2 anni dopo quando, nel 1990, diretto da Ezio Pascucci, recita nel film 'Il mago' accanto al grande Anthony Quinn e a Sonia Topazio. A 25 anni Alessio Boni si diploma all'Accademia nazionale d'arte drammatica con il maestro Orazio Costa, per poi continuare la formazione professionale sotto il regista teatrale Luca Ronconi, e lavorando accanto a Liliana Cavani.



Nel 1995 frequenta un corso a Los Angeles e torna in scena in Italia con 'Sogno di una notte di mezza estate', 'Peer Gynt' e soprattutto 'L'avaro di Molière' con la regia di Giorgio Strehler. Dopo alcuni ruoli minori in fiction e film, nel 1998 è protagonista della miniserie tv 'La donna del treno', diretta da Carlo Lizzani, ma raggiunge la popolarità come protagonista, insieme a Valentina Chico, di 'Incantesimo'.

La svolta per Alessio Boni arriva nel 2003 accanto a Luigi Lo Cascio e Fabrizio Gifuni nella pellicola di Marco Tullio Giordana 'La meglio gioventù' grazie alla quale ottiene il Nastro d'argento come miglior attore protagonista 2004, uno dei numerosi riconoscimenti ottenuti nel corso del tempo. La sua presenza nel panorama cinematografico e teatrale, italiano e internazionale, è costante e vanta interpretazioni di grande successo al fianco di registi del calibro di Cristina Comencini, Giorgio Capitani e Florian Henckel von Donnersmarck.



Nel 2005 è protagonista de 'La bestia nel cuore', che viene candidato all'Oscar come miglior film straniero, mentre nel 2006 si aggiudica il Globo d'oro come miglior attore per il film ‘Arrivederci amore, ciao’ di Michele Soavi. Negli ultimi anni in tv abbiamo ritrovato Alessio Boni in tantissime fiction. Ricordiamo ‘Tutti pazzi per amore 2’, ‘Walter Chiari – L’ultima risata’, ‘Il ritorno di Ulisse’, ‘Catturandi – Nel nome del padre’, ‘Di padre in figlia’ e ‘La strada di casa’. Cinema, teatro, tv: Boni è un artista completo noto però anche per il suo impegno sociale. Dal 2005 al 2012 è stato Goodwill Ambassador dell'Unicef Italia 2005 al 2012, ha preso parte a diverse missioni umanitarie tra cui quelle in Mozambico, Indonesia e Madagascar e collabora e presta la sua immagine a diverse associazioni e iniziative.

Alessio Boni, che è nato il 4 luglio 1966 sotto il segno del Cancro, è alto 179 centimetri e pesa circa 77 chili, tiene molto alla sua vita privata, che tale deve restare. E infatti è blindatissima. Non è sposato e non ha figli, in passato ha avuto una lunga storia con Bianca, sceneggiatrice, e poi con Francesca, con la quale era arrivato vicino al matrimonio. Poi, dopo quasi 2 anni di riservatezza assoluta, nel 2017 l’attore è uscito allo scoperto con la compagna, la bellissima giornalista Nina Verdelli, nota firma della rivista Glamour.

La coppia è stata intercettata dai paparazzi, poi Boni ha confermato la relazione con la figlia di Cipriana dell’Orto ex direttrice di Donna Moderna e di Carlo Verdelli, già al timone di Sette, Vanity Fair e Gazzetta dello Sport in un’intervista rilasciata al magazine F, ma entrambi preferiscono vivere il loro amore lontano da gossip e riflettori.

