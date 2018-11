Alberto Angela svela il suo ‘segreto’. E chi se lo aspettava da un come lui…

Alberto Angela superstar. Eppure, anche il popolare conduttore ha qualche scheletro nell’armadio. Lo confessa lui stesso nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere della sera a firma di Elvira Serra per la presentazione del suo ultimo libro: “Cleopatra. La Regina che sfidò Roma e conquistò l'eternità”, HarperCollins, in libreria da giovedì. (). «È stata una grande statista, non era egoista, ha agito per il regno, si è unita all'uomo più forte del momento, ma sia con Cesare che con Antonio è stato anche amore». Oggi chi potrebbe assomigliarle? «Nessuna. Cleopatra è stata unica nell'arco della storia, parlava le lingue, scriveva saggi, leggeva. È incredibile come sia riuscita a essere sovrana lungimirante, condottiera, statista, madre, in una società maschilista. È una donna moderna, messa in una società antica. Oggi sarebbe potuta essere una manager di successo, leader delle finanze o dell'industria».

Mi arrendo, viva Cleopatra. Quanto tempo ha impiegato per scrivere il libro? «Pochissimo, due mesi e mezzo, tre. Nel frattempo giravo Ulisse, scrivevo di notte a casa, in viaggio tra una ripresa e l'altra». (Continua dopo la foto)



Parliamo di un'altra donna, sua mamma. Tutti inevitabilmente le chiediamo di suo padre Piero, ma cosa pensa di aver ereditato da sua madre Margherita, cui peraltro somiglia? «A parte il Dna – dice Alberto Angela - sia lei che mio padre mi hanno dato la stessa cosa: l'apertura mentale, la voglia di esplorare il mondo, facevamo viaggi con gli zaini. Mi viene in mente un clima famigliare aperto alla conoscenza e alla scoperta: ho sempre respirato questo in casa». (Continua dopo la foto)

Da piccolo Alberto Angela è finito undici volte all'ospedale. «Ero molto attivo... Una volta un'infermiera disse: "Ma io ti ho fatto da poco l'antitetanica, cosa ci fai di nuovo qui?"». E stato bocciato in quinta elementare. «Attenzione – dice Alberto Angela - Era una scuola molto rigida, non è che sono stato bocciato perché non studiavo. Era stato molto complicato, avevo fatto un esame e sono stato bocciato per un punto». Sul lavoro chiama suo padre per nome. «Da quando abbiamo cominciato a lavorare insieme, tra noi c'è un rapporto tra colleghi, troverei fuori posto chiamarlo papà». (Continua dopo la foto)

Ma la domenica lo chiama papà o Piero? «Dipende. Però quando si lavora in un settore come quello del giornalismo scientifico e della divulgazione, scopri che la scienza unisce le generazioni: un anziano, un giovane, uno di età media parlano la stessa lingua». All'inizio suo padre diceva che avevate spesso battibecchi perché lei era precisino. «Trent'anni fa scrivemmo insieme La straordinaria storia dell'uomo: lui descriveva l'evoluzione con approccio giornalistico, io ci arrivavo con un approccio più da ricercatore, avevo ancora addosso la polvere dello scavo».

A ottobre è andata in onda la puntata di Ulisse dedicata al rastrellamento nel quartiere ebraico di Roma. Suo nonno Carlo è un «giusto tra le nazioni». Quasi la chiusura di un cerchio, non crede? «E stato assolutamente casuale che mio nonno si sia impegnato per salvare la vita a tanti ebrei. Io volevo che si sapesse quello che è successo. Quando mi è stato chiesto di trasferire Ulisse da Rai3 a Raii mi è sembrata una missione coraggiosa: non c'è tv pubblica ammiraglia in Europa che il sabato sera metta un programma culturale. Abbiamo lasciato stare la logica degli ascolti. Milioni di persone sono morte e abbiamo il dovere di ricordarlo, perché ci possono aiutare a salvare i nostri figli». A proposito di figli, dedica «Cleopatra» ai suoi: Riccardo, Edoardo e Alessandro. «E a tutti i ragazzi che hanno il futuro negli occhi e le nostre speranze nel cuore».

