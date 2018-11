Daniela Garnero Santanchè nasce a Cuneo da papà imprenditore. Si laurea nel 1983 in Scienze Politiche a Torino e approda definitivamente alla politica solo nel 2001 quando viene eletta deputata della Camera per Alleanza Nazionale, ruolo che manterrà fino al 2008. Le elezioni del 2008 che seguono la caduta del governo Prodi vedono come candidato alla Presidenza del Consiglio da parte de La Destra, proprio Daniela Santanchè. Di fatto è la prima donna candidata a premier nella storia della Repubblica Italiana.

Nel 1990, fonda la "Dani Comunicazione Srl", società che in poco tempo diventa leader nel settore delle pubbliche relazioni e organizzazione di eventi. Daniela Santanché è presidente di "Visibilia Pubblicità", fondata nel 2007 e quotata in Borsa, e concessionaria della raccolta pubblicitaria dei quotidiani Il Giornale e, fino al 2010, di Libero e Il Riformista e anche dell'Ordine di Como (fino al giugno 2012), di alcuni giornali a distribuzione gratuita (Metro D-News ed Io Spio) e del complesso The Space Cinema (dal 2012 al 2013). (Continua a leggere dopo la foto)



Fuori dalla politica la Santanchè è balzata agli onori delle cronache rosa per via dell'intrigo amoroso che l'ha vista protagonista insieme al compagno dell'epoca Alessandro Sallusti, la migliore amica Patrizia d'Asburgo e il marito Dimitri. Tra Daniela Santanchè e Alessandro Sallusti è finita - dopo nove anni - nel 2016, quando è finita anche tra Patrizia e Dimitri d’Asburgo Lorena. La politica si è innamorata, ricambiata, del marito (Dimitri) della sua migliore amica (Patrizia). I due così hanno trovato la felicità insieme e poco dopo sono usciti allo scoperto. ''La vita va avanti, sono una passionale, senza amore non vivo'', ha raccontato lei, intenzionata fin da subito a vivere l'amore col principe alla luce del sole.

Nel frattempo il direttore del Giornale ha trovato conforto, proprio accanto a Patrizia. I due pian piano si avvicinano e, insieme, decidono di voltare pagina. ''Non scriverò mai delle bugie che mi sono state dette, - aveva scritto Patrizia in un post social parlando proprio del tradimento dell'amica Daniela e del marito Dimitri - mancanza di rispetto del prima ma soprattutto del dopo dei tranquillanti presi, del sonno e dei chili persi, della paura che avevo, del freddo che sentivo sono andata oltre a queste cose sono solo dei ricordi lontani ma scriverò solo così con qualche grazie!''.

Lorenzo, figlio della “pitonessa”, chiamata così per il suo carattere di ferro, vive da diversi anni a Londra, dove studia e trascorre la sua vita lontano da gossip e pettegolezzi. L’unico figlio della politica è nato dalla sua relazione con l’ingegnere Canio Giovanni Mazzaro, che ha conquistato il cuore della Santanché dopo il divorzio dal primo marito. Classe 1996, di Lorenzo si sa poco e niente soprattutto perché, a differenza della sua famosissima mamma, si è sempre tenuto lontano dalle luci dello showbiz. Il figlio della Santanchè ha deciso di lasciare l’Italia per iniziare una carriera in Inghilterra, spinto anche dal padre, imprenditore nel settore farmaceutico. Daniela Garnero Santanché (nata a Cuneo il 7 aprile del 1961) è alta 172 centimetri e pesa 69 chili.

Che fisico! Dopo l’addio ad Alessandro Sallusti, Daniela Santanchè e il suo principe sono definitivamente usciti allo scoperto. Eccoli beccati al mare: tra coccole, baci e sguardi dolci il costume scivola e via e voilà, tutto in mostra