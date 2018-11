Non ce l’ha fatta Elisa Toffoli a trattenere la commozione ed è scoppiata in lacrime davanti a Silvia Toffanin e allo studio di Verissimo. La cantante ha aperto la puntata di sabato 24 novembre 2018 della trasmissione di Canale 5 e si è raccontata a 360 gradi. Ha parlato della sua carriera, certo, ma anche del suo ruolo di mamma. Prima, però, ha ricordato il passato di coach ad ‘Amici‘. "Mi manca ‘Amici', onestamente sì – ha confidato - È stata una delle esperienze più belle fatte in vita mia. A me sono mancati gli anni della scuola. Il senso del gruppo mi manca tantissimo. Non voglio pensare che non ci tornerò mai più, è meglio pensare di lasciare aperta una porta. È meno triste".

La chiacchierata con la Toffanin, poi, ha toccato argomenti più personali ed Elisa ha sottolineato che la timidezza che l'assale in pubblico, sparisce quasi del tutto in privato. E dopo aver ricevuto un messaggio dalla sua migliore amica Roberta ha ammesso: "In pubblico sono timida, ma in privato sono scema, faccio sempre casino. Con la mia amica Roberta abbiamo fatto di tutto e tanti viaggi. Abbiamo anche rischiato di farci arrestare per schiamazzi notturni a New York". (Continua dopo la foto)



"Da bambina scrivere mi faceva compagnia – ha raccontato Elisa -, scrivevo dei diari. Sono oggetti cari, in cui vado a rifare il punto, vado a vedere cosa pensavo 10 anni fa. A 15 anni lavoravo come parrucchiera nel salone di mia madre. Mia mamma è severissima e esigente, non è di quelle che dicono ogni cinque minuti: ‘Sei brava'. Oggi però la ringrazio. Da un lato anch'io sono così con i miei figli, però quello più tosto è mio marito Andrea. Io alla fine sono quella che non sa dire di no. E comunque è buono anche lui".

Il momento di commozione, però, arriva quando Silvia mostra a Elisa alcune foto dei suoi figli, Emma Cecile e Sebastian, che hanno rispettivamente 9 e 5 anni e sono il frutto dell’amore tra la cantante e il marito Andrea Rigonat, di professione musicista. A rivedere quegli scatti, Elisa si è emozionata. Non è riuscita a far prevalere la sua riservatezza proverbiale, ma si è subito asciugata le lacrime.

L'intervista nel salotto di Verissimo è stata anche un'occasione per parlare dei suoi cuccioli, in particolare di Emma: "Mia figlia Emma balla, fa danza – ha svelato l’amica di Emma Marrone - L'accompagna mia mamma, è il suo compito settimanale. La scuola ci aiuta a non separarci quando siamo in tournée. Così, facciamo le lezioni a distanza, via Skype e quando torna a scuola si rimette al passo con i compagni. Grazie ai miei figli ho imparato a dire ‘Ti voglio bene'.”, ha concluso.

Dietro le quinte del potere Business.it

Silvia Toffanin, una voce clamorosa: lei e Pier Silvio Berlusconi...