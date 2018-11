Geologo, divulgatore scientifico e saggista italiano, Mario Tozzi è conosciuto dagli italiani grazie alle sue incursioni televisive; debutta in televisione nel 1996 partecipando per diversi anni a diverse puntate del programma di successo “Geo&Geo“. Tre anni dopo è inviato speciale del programma “King-Kong“. Ha condotto diversi programmi: da “Gaia – Il pianeta che vive”, “Terzo Pianeta“, una serie di documentari “Che bella l’Italia” trasmessi su Rai International, “La gaia scienza”, “Allarme Italia” e gli speciali “Atlantide – Storie di uomini e di mondi“.

A partire dal 26 aprile 2009 conduce, insieme al Trio Medusa, la trasmissione di divulgazione scientifica La gaia scienza su LA7. Sempre su LA7 conduce il 5 giugno 2011 e il 30 dicembre 2011 il programma Allarme Italia, mentre dal 2012 al 2013 degli speciali di Atlantide - Storie di uomini e di mondi. Ritorna su Rai 1 nell'estate del 2014 con due puntate speciali di Fuori luogo, programma di divulgazione scientifica che ritorna nell'estate del 2015 con una prima stagione da 6 puntate. (Continua a leggere dopo la foto)



In radio ha condotto dal 2011 al 2012 il programma Tellus su Radio 2 che trattava di tematiche ambientali e attualmente collabora con Radio-Radio, quale esperto, rispondendo alle telefonate dei radioascoltatori. Collabora, con una rubrica fissa sull'ambiente Un pianeta da difendere, con la rivista dei soci Coop Italia, con La Stampa e Vanity Fair. Mario Tozzi ha inoltre collaborato con National Geographic (dal 2000 al 2011), Newton, Natura, Oasis, UTET e la Treccani. Per Rai International una serie di 120 documentari di 15' della serie Che bella l'Italia e 8 documentari di 45' da alcune grandi città italiane. Diversi i premi e riconoscimenti vinti: Premio Capo d’Orlando, Premio Letterario scientifico Castello di Lerici. Non solo è stato battezzato a suo nome l’asteroide 11329 Mariotozzi.

È membro del consiglio scientifico del WWF . Mario Tozzi è nato a Roma il 13 dicembre 1959 è alto 180 centimetri pesa circa 75 chili. Per ragioni ambientaliste ed etiche è diventato vegetariano. ''Si arriva al paradosso per cui in certe parti dell'Africa non si può mangiare il granturco perché si usa come foraggio. - ha detto in un'intervista il geologo - La gente muore di fame pur avendo la possibilità di mangiare. Non è tollerabile togliere di bocca il mais agli uomini per darlo agli animali da allevamento, ecco perché ho scelto di non far parte di questo sistema''.

Dal 2015 chiude il suo profilo Facebook lasciando un messaggio ai suoi follower: ''Buongiorno a tutti. L'articolo di ieri è stato il mio ultimo post su questa pagina Mario Tozzi Official di FB. Da oggi intendo chiudere la pagina e uscire da questa esperienza (e anche da quella di twitter). È stato istruttivo e divertente, ma non ho più voglia di seguire né di essere eventualmente seguito. Ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto e coloro che mi hanno aiutato. Ci vedremo in altre piazze e strade, se capiterà. Quelle vere, però. Buona fortuna a tutti''. Poche, pochissime le notizie sulla vita privata del famoso geologo, tanto che sul web non si trova alcuna informazione riguardante la moglie e i figli.

