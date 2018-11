Camaleonte e talentuoso. Dipingere Maurizio Crozza come un semplice "comico" è riduttivo. I suoi show miscelano teatro, cabaret, musica e coprono tutta la gamma che va dall'esilarante puro alla denuncia in chiave satirica. Genovese doc, nella sua città comincia la formazione di attore, prima diplomandosi alla scuola di recitazione del Teatro Stabile (retto dal grande Gian Maria Volonté) e poi debuttando in pubblico con il gruppo cabarettista Broncoviz, dove conosce la sua attuale compagna di vita Carla Signoris.

La coppia ha due figli, Giovanni e Pietro, i quali vorrebbero intraprendere la professione dei genitori. Dal 1998 al 2001 Crozza conquista la popolarità su vasta scala grazie alla partecipazioni a famosi programmi televisivi. Dal 2014 al 2016 prosegue la collaborazione con Giovanni Floris, passato a LA7, curando la copertina di Dimartedì. (Continua a leggere dopo la foto)



Nel 2017 inizia il nuovo programma Fratelli di Crozza sul canale Nove (del gruppo Discovery) e, nuovamente in un programma condotto da Fabio Fazio (in precedenza al Festival di Sanremo 2013 e 2014), cura la copertina di Che tempo che fa, in onda su RAI 1. Crozza però non dimentica il suo primo amore e non rinuncia mai a fare teatro: dal 1980 fino a oggi recita in moltissimi spettacoli. Le imitazioni, in particolare, sono uno dei suoi cavalli di battaglia.

Crozza ne ha accumulata una lista impressionante: fra i tanti: Serse Cosmi, Antonino Zichichi, Arrigo Sacchi, José Altafini, Carmelo Bene, Vito Corleone, Nino D'Angelo, Mahmud Ahmadinejad, Benedetto XVI, George W. Bush, Marco Pannella, Alan Friedman, Gigi Marzullo, Francesco Guccini, Walter Veltroni, Carlo Taormina, il ministro Brunetta, Pierluigi Bersani, Roberto Giacobbo, José Mourinho, Joe Bastianich. Primogenito di quattro figli, Maurizio Crozza nasce a Borgoratti, un famoso quartiere residenziale di Genova il 5 dicembre del 1959.

La moglie famosa - Carla Signoris è un'attrice, comica, conduttrice televisiva, doppiatrice ed editorialista italiana. Ha vinto due Nastri d'argento nel 2012, come miglior attrice di cortometraggio per Countdown e nel 2017 come migliore attrice non protagonista per Lasciati andare. È sua la voce del personaggio di Dory nei due lungometraggi Pixar Alla ricerca di Nemo e Alla ricerca di Dory. Ha collaborato con Serena Dandini e Corrado Guzzanti nella trasmissione Tunnel e ha fatto coppia con Gene Gnocchi nel programma ‘’Quelli che il calcio’’.

