Lutto a ‘La Vita in diretta’, la trasmissione condotta da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, e in generale per tutta la grande famiglia della Rai. Se ne è andato uno degli storici assistenti di studio del programma in onda su Raiuno, l'ispettore capo dello Studio 1 della Rai che in Via Teulada era praticamente conosciuto e stimato da tutti. Si chiamava Giorgio Giorgi e Timperi lo ha ricordato nel corso della puntata andata in onda venerdì 23 novembre 2018 non riuscendo a trattenere le lacrime. Subito dopo aver salutato l’attrice Barbara De Rossi, il conduttore de ‘La Vita in diretta’ ha dedicato a Giorgi un pensiero toccante.

“Si chiamava Giorgio. Qualifica? Assistente di studio. In verità, un amico! Sempre pronto a dispensare consigli, a raccogliere sfoghi e a regalare sorrisi. Una roccia d’uomo con un cuore grande, ma fragile, che lo ha abbandonato all’improvviso senza lasciarci neanche il tempo di dirgli arrivederci. Amava il suo lavoro come pochi, ma ancora di più i suoi figli, per i quali stravedeva. A loro va un forte abbraccio”. (Continua dopo la foto)



Parole toccanti, commosse, alle quali si è ovviamente unita anche Francesca Fialdini. Anche la produzione del programma ha voluto salutare quello che per molti, Timperi compreso, era un grande amico, pubblicando sui social network una foto dell'ispettore capo dello Studio 1 al lavoro in studio e sorridente accompagnata da questo messaggio: “Riposa in pace”.

Ma come detto, non solo ‘La Vita in diretta’ ha perso una persona a tutti molto cara che per colleghi e conduttori era prima di tutto un grande amico, oltre che un collaboratore che lavorava da anni in Rai. Per la scomparsa di Giorgio Giorgi si sono fermate per un attimo anche molte altre trasmissioni Rai per ricordarlo. Anche Michele Guardì e Giancarlo Magalli hanno rivolto un pensiero durante ‘I Fatti Vostri’.

“Abbiamo lavorato con un dolore nel cuore perché arrivando abbiamo saputo che un amico è scomparso – hanno detto durante il programma - Era un ispettore di studio, una di quelle persone la cui professionalità fa sembrare professionali anche noi, che ne beneficiamo. Si chiama Giorgio Giorgi, un amico, un uomo di grande professionalità e talento. È scomparso questa notte e questa mattina si è saputo. Lo salutiamo e lo ringraziamo di tutto quello che ha fatto con noi e per noi. Tanti anni di meraviglioso lavoro”.

