Sossio e Ursula, la storia infinita. E con infiniti colpi di scena. Sembrava finita, chiusa a doppia mandata, la relazione dei due protagonisti del trono over dopo Temptation Island Vip. Il ‘reality dei sentimenti” di Simona Ventura sembrava aver dato la botta di grazia alla storia tra la dama e il cavaliere ed ex calciatore di Campioni, che già scricchiolava. Finito il programma, Sossio non si è dato mai per vinto, ha detto di voler riconquistare la fiducia e il cuore di Ursula e, viste le ultime, sembra esserci riuscito.

Eppure Ursula sembrava proprio decisa a lasciarsi alle spalle quella storia che le ha causato tanto dolore e sofferenza. Tornati entrambi alla corte di Maria De Filippi, la 35enne ha iniziato anche a conoscere un altro cavaliere, Armando, ma la perseveranza e i continui avvicinamenti di Sossio devono averle smosso qualcosa. Già nei giorni scorsi la coppia si era rivista a Napoli insieme agli altri ex protagonisti del programma e, una volta rimasti da soli, hanno messo le basi per un riavvicinamento. (Continua dopo la foto)



Una chiacchierata dai risvolti inaspettati che, stando a quanto successo poi in studio, deve aver risvegliato in lei la voglia di riprovarci. E infatti, Sossio è scoppiato a piangere e pregato Ursula di tornare insieme a Uomini e Donne. Qui la reazione inaspettata di lei, più morbida rispetto alle puntate precedenti, dove era sempre sembrata decisa a chiudere una volta per tutte: la dama ha ammesso che Sossio non le è completamente indifferente, nonostante quanto accaduto tra loro questa estate in Sardegna.

Questo è quanto accaduto nella scorsa registrazione del trono over e i presupposti che Ursula dia una seconda (o forse l’ennesima) chance a Sossio erano apparsi chiari a tutti coloro che seguono le anticipazioni del programma. Certo, bisognerà aspettare le successive registrazioni per averne certezza, ma ci sono delle novità. Non solo, infatti, i due sono stati avvistati per le strade di Roma mentre passeggiavano mano nella mano, ma lei, nella notte, ha pubblicato un messaggio sui social che ha acceso subito la lampadina ai fan.





Ursula ha confidato ai suoi follower che spera di intraprendere la strada giusta. Strada che, per molti, sembra proprio quella che la porta tra le braccia dell’ex. Anche se non Sossio, infatti, è chiaro che si riferisca a lui nel post apparso a tarda notte dove, sotto a una foto al centro dello studio, scrive: “Se tutto si sapesse prima si perderebbe il gusto della vita… Ogni giorno va vissuto ed apprezzato nelle sue difficoltà e nella sua bellezza, tutto serve per capirsi e crescere. Sono sicura che presto capirò quale strada percorrere”. E anche gli hashtag fanno pensare al riavvicinamento: “#emozionivere #emozionipure #stradafacendo #sonoancoraqua #aspettandodicapire #ilmiodestino.

