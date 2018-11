Al Grande Fratello Vip è la volta delle sfide in coppia. Giulia Salemi e lo chef Andrea Mainardi si sono scontrati contro la coppia formata dall'ex tronista di Uomini e Donne ed ex naufrago dell'Isola dei famosi Francesco Monte e una delle gemelle del duo ''le Donatella'', Giulia Provvedi. I quattro hanno partecipato a quella che il Grande Fratello Vip chiama ''La caccia al tesoro'', una vera e propria caccia al tesoro che viene fatta all'interno della piscina della casa di Cinecittà.

Giulia Salemi e Andrea Mainardi si sono dovuti confrontare in piscina per una caccia al tesoro con tanto di cronometro. Il tesoro naturalmente era sott'acqua e quindi i due si sono dovuti immergere più volte in apnea per recuperare il bottino che era in palio per vincere il duello contro la coppia formata da Francesco Monte e Giulia Provvedi. (Continua a leggere dopo la foto)



Un'occasione che la regia del reality show condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini (direttore del settimanale 'Chi') nelle vesti di opinionista, non si è fatta sfuggire. Non solo perché i concorrenti sono necessariamente in costume da bagno, ma perché in questo caso è coinvolta la sempre delicatissima Salemi, che a ogni immersione ha regalato alla regia lo spunto per osservarla da ogni tipo di angolatura, mostrando il lato intimo della modella di origine persiana. Inquadrature da censura.

Intanto tra Francesco Monte e Giulia Salemi è finalmente scoccata la scintilla della passione. Dopo i primi, timidi approcci dei giorni scorsi, giovedì sera, subito dopo la puntata, il modello tarantino e la influencer italo-iraniana si sono lasciati andare a baci focosi sotto gli occhi degli altri coinquilini. Al termine della diretta, infatti, Francesco si è avvicinato a Giulia e ha cominciato a stuzzicarla. "Sai che cosa sembri?", le ha detto scherzando sul suo esuberante abito, "Un Mon Cherì gigante".

Lei non se lo è fatto ripetere due volte e lo ha provocato: "Scartami", gli ha detto, guardandolo con gli occhi dell'amore. E i due si sono baciati appassionatamente. Tra i due anche parole dolci e frasi che fanno ben sperare. “Forse inizio a sentire qualcosa”, le dice lui. “Non ti fermare, lasciati andare. Mi sei mancato da morire”, ribatte lei, contenta che finalmente l’affascinante ex tronista si stia aprendo ad una nuova fase del loro rapporto, forse quella più bella.

