Anna Valle è un’attrice italiana tra le più amate. Ex modella, la ricordiamo benissimo quando, nell’ormai lontano 1995, vinse Miss Italia. Nata a Roma, cresciuta a Ladispoli, ma siciliana di adozione, perché dopo la separazione dei suoi genitori si trasferì a Lentini con la mamma, le sorelle e il fratello, Anna si diploma al liceo classico e poi si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza di Catania, senza però arrivare alla fine del percorso di studi. Poi sono arrivate corona e fascia della ‘più bella’ e pochi forse sanno che prima di diventare reginetta lavorava nel negozio di abbigliamento della madre.

Nel 1996 partecipa al concorso di Miss Universo e nello stesso anno compare nel video della canzone ‘Giovane amnte mia’ di Gianni Morandi. La carriera come attrice parte dai fotoromanzi, ma in breve tempo Anna Valle si afferma con ruoli in diverse fiction e film. Già nel 1999, per esempio, la ritroviamo in ‘Commesse’ al fianco di attrici famosissime come Sabrina Ferilli e Nancy Brilli. Da quella serie, amatissima, seguono infiniti ruoli per Anna Valle. (Continua dopo la foto)



Nel 2001 interpreta la maestra Margherita nella miniserie ‘Cuore’ accanto a Giulio Scarpati; successivamente l’abbiamo vista nel film tv ‘Soraya’ in cui interpreta la regina dell’Iran e nella serie ‘Le stagioni del cuore’. Ancora: nel 2011 è una delle protagoniste della miniserie ispirata alla vita delle sorelle Fontana ‘Atelier Fontana – Le sorelle della moda’ e, nello stesso anno, recita con Alessandro Preziosi in ‘Un amore e una vendetta’. Dal 2012 al 2017 è tra i personaggi principali della serie ‘Questo nostro amore’, che è ambientata tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70.

Sul fronte vita privata, Anna Valle preferisce mantenere molto riserbo (non ha nemmeno i social network, per dire). È molto riservata e in oltre vent’anni di carriera non è mai stata investita dal gossip. Si sa però che nel 2008 ha sposato l’attore, regista e produttore di teatro Ulisse Leandro, da cui nello stesso anno ha avuto Ginevra e poi, nel 2013, Leonardo. Prima di incontrare Leandro, è stata fidanzata, dal 1995 al 1997, con Gaetano Ossino. Come dichiarato da quest’ultimo, la relazione è finita per via dei troppi impegni di lei, che nel frattempo aveva vinto il titolo di Miss Italia.

Bella, bellissima, Anna Valle, che è nata il 19 giugno 1975 sotto il segno dei Gemelli, è alta 178 centimetri e pesa circa 57 chili. Come fa a mantenersi in forma? L’attrice segue una dieta varia ed equilibrata, che comprende soprattutto verdure e proteine magre, ma anche pasta e riso. Ma pratica anche sport e cerca di andare in palestra tre volte a settimana. I segreti del suo viso pulito, quasi di porcellana, che non fa affatto rimpiangere i tempi in cui, a 20 anni, veniva incoronata ‘la più bella’ sono un buon riposo notturno e la cura quotidiana della pelle, che deterge tutti i giorni.

