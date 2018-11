Lucia Annunziata è una giornalista e scrittrice italiana. Dopo aver concluso i suoi studi universitari, è laureata in Filosofia, Lucia Annunziata ha lavorato come insegnante alle scuole medie di Teulada, in Sardegna. Il grande salto professionale è arrivato alla fine degli anni Settanta, con l’esordio come giornalista professionista. Da allora, la carriera del futuro volto femminile del giornalismo italiano è stata un crescendo di soddisfazioni e traguardi.

Lucia Annunziata è giornalista professionista dal 1976: è stata corrispondente dagli Stati Uniti per il Manifesto, per la Repubblica e per il Corriere. Nel 1995 è tornata in Italia e ha lavorato per il programma Linea tre su Rai3. Dal 1996 al 1998 è diventata direttore del Tg3. Nel 2000 ha diretto l’agenzia di stampa ApBiscom, nata dalla Associated Press ed Ebiscom. Nel 2003 è stata nominata presidente della Rai, incarico che ha mantenuto fino al 2004, data delle sue dimissioni. (Continua a leggere dopo la foto)



Dal 2004 è editorialista de La Stampa. Dal 2005 conduce su Rai3 la trasmissione "In mezz'ora". È anche direttore responsabile di Aspenia, la rivista di Aspen Institute Italia, dove è membro dell'esecutivo. Dopo un breve periodo di tempo lontano dalla televisione, nel 2011 conduce Potere, un rotocalco politico di sei puntate trasmesso su Rai Tre che riceve pareri contrastanti da parte della critica televisiva. Da settembre 2012 è la direttrice di Huffington Post Italia, mentre dal 18 gennaio 2013 conduce un nuovo programma televisivo, Leader.

Nel 2014 le è stato conferito presso la Camera dei Deputati il Premio America della Fondazione Italia USA. Ha ricevuto vari e importanti premi giornalistici, tra cui il Premiolino, il più antico e importante riconoscimento giornalistico italiano. Nel 1993 ha ricevuto una borsa di studio dalla prestigiosa Università di Harvard. La giornalista è sposata in seconde nozze con il collega americano Daniel Williams (lavorava per il Washington Post) dal quale ha avuto una figlia, Antonia, che nel 2016 ha intervistato mamma Lucia per la rubrica Talk to me dell’Huffington Post (clicca qui per guardare il video)

Dal 1972 al 1974 è stata sposata con Attilio Wanderlingh, intellettuale napoletano, leader politico, con il quale, all’epoca, condivideva le principali lotte a livello studentesco prima, e universitario poi. Lucia Annunziata ha scritto i libri: Bassa intensità; La crepa; e 1977. Ha ricevuto vari premi giornalistici, tra cui il Premiolino e il Saint Vincent. È nata a Sarno l’8 agosto del 1950. È alta 166 centimetri per un peso di 68 chili.

