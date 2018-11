Maurizio Costanzo, che quest'anno ha festeggiato gli 80 anni, si è raccontato nel salotto di Barbara D'Urso, a Pomeriggio Cinque. Carmelita l’ha ospitato per parlare del suo nuovo libro, ‘Il tritolo e le rose’, ma è stata una chiacchierata a 360 gradi quella con il giornalista e conduttore tv, che ha toccato i temi del lavoro e dell’amore per Maria De Filippi, ma anche ricordato i momenti più dolorosi della sua vita, come l’attentato vicino al Teatro Parioli di Roma di cui Costanzo sarebbe stato l’obiettivo.

Il ‘tritolo’ nel titolo del nuovo lavoro del giornalista, si riferisce proprio a quel giorno terribile del 14 maggio 1993, quando Costanzo e la De Filippi hanno rischiato la vita; le ‘rose’, invece, sono un omaggio alla regina di Mediaset, che ha sposato 25 anni fa. Un amore grande, solido e duraturo quello dei due volti amatissimi del piccolo schermo che, parole di Maurizio, col tempo è diventato “un incrocio di stima, affetto, amicizia”. (Continua dopo la foto)



Parlando dell’attentato al Teatro Parioli, il giornalista ha raccontato alla padrona di casa di Pomeriggio Cinque un aneddoto che riguarda la moglie che, come detto, era con lui quel giorno. “Al momento dell'attentato - ha spiegato il conduttore - Maria si trovava in macchina seduta al mio fianco. Quel giorno eravamo su un'auto a noleggio e non sulla nostra solita vettura. Probabilmente per questo motivo gli attentatori hanno ritardato quell'attimo l'esplosione che ci ha permesso di salvarci”.

Grande lo spavento di entrambi. E Maria De Filippi sarebbe rimasta talmente sconvolta che avrebbe preso una decisione: “Da quel giorno - ha aggiunto Costanzo - mia moglie non vuole stare più in macchina con me. Viaggiamo in auto separate”. Non solo in macchine separate. Dormono anche in letti diversi, come spiegato tempo fa sempre da Costanzo perché lui adora guardare la tv fino a tardi. Complici e uniti da anni, ma su un punto Maria proprio non transige: la dieta del marito.

La De Filippi, racconta ancora Costanzo, controlla ogni giorno la sua alimentazione che non prevede dolci, tranne un gelato che però, dice lui, “non sa di gelato perché è senza zucchero”. E una porzione di “finto” gelato al cioccolato è arrivata pure nello studio di Pomeriggio 5: Barbara, che ne ha assaggiato un cucchiaino e sottolineato che non è così male, l’ha fatta recapitare a Maurizio, che l’ha mangiato in diretta. Ed è scattato pure un invito speciale per la conduttrice: Costanzo le ha chiesto di prendere parte alla prossima edizione de L’Intervista e lei ha accettato con molto piacere.

