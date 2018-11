Lello Arena, all'anagrafe Raffaele Arena è un cabarettista, attore e doppiatore italiano, esponente della nuova comicità napoletana (portata alla ribalta dal gruppo teatrale La Smorfia nella seconda metà degli anni settanta), assieme a Massimo Troisi ed Enzo Decaro. Già da piccolo, Lello scopre la sua forte passione per l’arte e durante uno spettacolo teatrale all’interno di una parrocchia incontra Massimo Troisi che diventerà il suo migliore amico. Il trio cabarettistico napoletano formato da Arena, Troisi e Decaro ottiene fin da subito grandi successi e con i suoi spettacoli gira tutta l’Italia.

Il gruppo “I Saraceni”, chiamato successivamente “La smorfia”, dava vita a numerosi sketch caratterizzati da varie caricature relative alle differenti personalità in ambito sociale. Inoltre spaziava tra le diverse tematiche sociali attraverso gestualità e ironia. Lello Arena, nel 1981, viene chiamato dall’amico e collega Massimo a interpretare il personaggio di Lello nel film “Ricomincio da tre”; da quella commedia inizia a recitare in molti film del cinema italiano con grandi artisti come Alberto Sordi, Carlo Verdone e Ugo Tognazzi. (Continua a leggere dopo la foto)



Dopo un periodo di pausa dal set cinematografico e dopo la morte del caro amico Massimo Troisi , Lello torna a recitare nel film “Facciamo Paradiso”. Per un breve periodo si è dedicato anche al rugby fino a diventare un professionista e giocare in Serie D. Ma questa è stata un’esperienza breve, poiché Arena decise di investire tutte le sue energie nel mondo dello spettacolo. Successivamente debutta in alcune trasmissioni televisive tra cui Non Stop al fianco di Giancarlo Magalli.

Nel 1997 conduce con Massimo Lopez ed Elenoire Casalegno la trasmissione televisiva Scherzi a Parte. Il simpatico Lello pubblica nel 1993 il libro “I segreti del sacro papiro del sommo urz”. Ricevuto nel 2009 il "Premio Troisi" alla carriera, negli anni Duemila si dedica principalmente al teatro, con sporadiche apparizioni in televisione. Nel 2015 è protagonista di "Meraviglioso Boccaccio", diretto dai fratelli Taviani. Nel 2018 è il regista del film commedia ‘’Finalmente sposi’’.

Lello Arena ha collaborato anche come sceneggiatore per storie a fumetti di Lupo Alberto e Topolino con l'autore Francesco Artibani, con il quale ha scritto anche il testo teatrale Un bel giorno a Santastella.... Ha anche scritto un romanzo per ragazzi, intitolato I segreti del sacro papiro del sommo Urz. Nel 2006 si Lello Arena (nato a Napoli il 1 novembre del 1953, altezza 170 cm per 115 chili di peso) è sposato con Francesca Taviani, figlia del regista Vittorio Taviani, dalla quale ha avuto un figlio nel 2003. Da un precedente matrimonio ha avuto la prima figlia Valentina.

