Sveva Sagramola è una giornalista e conduttrice televisiva. È nata a Roma, sotto il segno del Toro, è figlia di genitori separati, ha tre fratelli e origini argentine. La sua prima esperienza televisiva è con Mixer, il programma di approfondimento giornalistico della Rai di Giovanni Minoli dove Sveva, dal 1990 al 1995, si occupa della realizzazione di servizi, inchieste e storie e di argomenti che vanno dalla cronaca, alla politica, al costume, alla cultura.

Si afferma poi nell’universo giovanile come autrice e conduttrice di programmi come Mixer Caro Diario, Mixer Giovani e Gli anni in tasca, trasmissione in cui sono gli adulti a guardare i ragazzi vivere e a rendere loro conto della società che gli hanno lasciato. Nel 1997 Sveva Sagramola conduce anche i collegamenti esterni per Film Vero, programma in prima serata su Rai 3 su grandi tematiche sociali e, nello stesso anno, presenta dall'Africa Professione Natura, che unisce ai documentari la scoperta dei luoghi e delle persone che vivono intorno ai grandi paradisi naturali. (Continua dopo la foto)



Il 1998 per Sveva Sagramola è un anno importante: approda a Geo&Geo, il programma, sempre in onda su Rai3, dove figura anche tra gli autori e dove si mette in gioco in prima persona con viaggi per realizzare i documentari. Non è azzardato definirla la vera regina del pomeriggio televisivo italiano perché da oltre 20 anni è la conduttrice, dal 2013 con Emanuele Biggi, del contenitore "verde" del terzo canale Rai, Geo&Geo appunto, che ancora oggi convince Auditel e Qualitel.

"Il merito non è solo mio, che sono anche autrice del programma, ma della straordinaria squadra di persone, tutte competenze Rai, che ci crede e si dedica con amore a questo progetto. Geo è un format nostro, nato in Rai e costruito con i mezzi della Rai: questo è un grande orgoglio", ha raccontato a TvBlog. (Continua dopo la foto)



Per Geo&Geo, nel 2007 Sveva Sagramola è stata insignita del Premio Internazionale Flaiano - Pegaso d'oro, ma nella sua carriera ha ottenuto anche altri riconoscimenti, come l’Oscar per la tv per la prima edizione di Mixer Giovani nel 1995 e, nello stesso anno, il Premio giornalistico televisivo Ilaria Alpi. Nel 2005, comunque, Sveva Sagramola è passata anche alla prima serata di Rai3 con Timbuctu; nel 2011 è stata autrice e presentatrice di Sei miliardi di altri, mentre nel 2015 ha condotto il concerto-evento Bennato&Farmers.

Sul fronte vita privata, Sveva Sagramola, che è nata il 29 aprile 1964, è alta 173 centimetri e pesa circa 65 chili, è sposata con l’imprenditore argentino Diego Dolce da cui, nel 2010, ha avuto una figlia, Petra, che la conduttrice considera il dono più bello ricevuto nella sua vita. Insieme al marito Diego, Sveva coordina la rete di adozioni a distanza "Manos a la obra" che ha l'obiettivo di aiutare gli abitanti di una baraccopoli di Buenos Aires, in Argentina, terra d’origine di sua madre.

